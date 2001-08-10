В Южно-Сахалинске устанавливают бункеры-накопители для мусора в пострадавших от циклона районах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с обращениями от жителей районов, наиболее пострадавших от прохождения циклона, администрацией города организована установка дополнительных емкостей для мусора. Бункеры-накопители размещены во Владимировке, а также в частном секторе 11-го и 19-го микрорайонов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Это временная мера. Емкости предназначены в том числе для крупногабаритного и строительного мусора, техники, мебели и др. В данный момент бункеры-накопители размещены по следующим адресам:

- пересечение ул. Проточной и пер. Барачный (рядом с КП);

- пер. Линейный, 1 (рядом с КП);

- пер. Белорусский, 21б;

- пересечение ул. Проточной и пер. Грузинский (юго-восточная сторона);

- пер. Трудовой (А.Блока-пер.Трудовой, в районе моста через Сусую);

- пер. Ударный (в районе Ул. Емельянова,120);

- ул. Пионерская - ул.Яблочная (район «Эдем»).

Мусор из емкостей будет вывозиться по мере его накопления. Также службы будут поддерживать порядок вокруг бункеров-накопителей.

Как сообщают в МКУ «Управление мониторинга городского хозяйства», расположение бункеров-накопителей может быть изменено в случае поступления заявок от горожан.