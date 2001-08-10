В Южно-Сахалинске продолжаются мероприятия по устранению последствий циклона
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Основные работы по уборке мусора с улиц города выполнены. Сегодня дорожные службы сосредоточены на механизированной и ручной расчистке автомобильных дорог, проезжей части, тротуаров от скопления грязи и пыли, рассказали ТИА «Острова» в городской администрации.
В ночь на уборке УДС была задействована 61 единица техники, днем привлечены 66 единиц спецтехники и 106 рабочих. От мусора и веток освобождают русло реки Уюновка в районе ул. Физкультурной. Также сегодня будет проводиться укрепление откосов на автомобильной дороге до станции Новодеревенская и подъездном пути к СНТ «Электрон».
За прошедшие сутки были выполнены работы по расчистке оголовков водопропускных труб от грязи во Владимировке. Сегодня подобные мероприятия, а также восстановление профиля водоотводных канав осуществляются на участке ул. Лермонтова до ул. Памятной.
Работы по восстановлению дефектов асфальтобетонного покрытия продолжатся на ул. Железнодорожной, а также по ул. Красной: здесь приводят к нормативному состоянию тротуары. Кроме того, специалисты завода им. Федотова оказывают содействие по устранению последствий циклона городскому парку.
Специалисты департамента городского хозяйства проводят мониторинг дворовых территорий на предмет выполнения мероприятий по их расчистке. Также продолжается отработка адресных обращений от УК.
Силами управления ГО и ЧС продолжается в порядке очередности откачка воды из жилых домов частного сектора и подвальных помещений. В основном специалисты работают по адресным обращениям горожан.
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