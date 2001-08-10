Тихоокеанское
информационное агентство
5 Сентября 2023
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11:59, | Новости общества Сахалина и Курил

Призывники 2024 года могут пройти бесплатное обучение в автошколе

Призывники 2024 года могут пройти бесплатное обучение в автошколе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военный комиссариат г. Южно-Сахалинска совместно с Южно-Сахалинской автомобильной школой ДОСААФ проводит набор учащихся выпускных курсов, подлежащих призыву на военную службу в 2024 году, не имеющих судимости и годных по состоянию здоровья, на бесплатное обучение по специальности "Водитель", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Обучение можно пройти по следующим направлениям:

- Водитель категории С;

- Водитель категории Д, имеющий категорию С или В, достигший 21 года;

- Водитель категории Е, имеющий категорию С и 1 год непрерывного стажа, достигший 19 лет.

Желающие пройти курсы обучения могут обращаться по адресу: ул. Чехова, 4, кабинет 6. Запись ведется с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.30).

Справки по телефону 43-04-52.

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