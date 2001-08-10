На празднике двора жители Южно-Сахалинска собрали подарки фронту
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске прошел очередной праздник «Наш двор», в этот раз он объединил жителей домов № 1, 1а, 3, 3а по ул. Украинской. На спортивной игровой площадке собрались дети и родители, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
С момента благоустройства территории праздник здесь проходит ежегодно. В этом году одновременно работали несколько тематических площадок. Все желающие могли сыграть в шашки, шахматы, настольный теннис, увидеть показательные выступления борцов. На месте работал аквагрим.
Юных жителей двора развлекали ростовые куклы. Ребята постарше участвовали в спортивной эстафете, конкурс «Перетягивание каната» традиционно собрал наибольшее число болельщиков.
Организаторы подготовили площадку «Письмо солдату», где каждый желающий мог отправить послание тем, кто находится в зоне проведения специальной военной операции.
Плетение маскировочной сети стало ещё одной площадкой, где оставили свои узелки все жители, пришедшие на праздник. Навыки плетения продемонстрировали представители Серебряных волонтёров города. Мастерицы принесли с собой заранее подготовленные лоскуты ткани. За полтора часа все лоскуты (около 20 метров ткани) были завязаны.
- Замечательно, что многие жители собираются на празднике, с удовольствием общаются, участвуют в спортивных мероприятиях. Считаю, что подобные мероприятия формируют основы здорового образа жизни, приводят в спорт детей и подростков, открывают перед ними новые горизонты. И главное, что жители с нетерпением ждут следующего праздника, - отметил куратор проекта «Детский спорт» депутат Городской Думы Сергей Дубов.
Отметим, такие совместные мероприятия, взаимодействие и диалог с жителями напрямую перекликаются с губернаторским проектом «Забота. Защита. Уважение» и проектом «Сопричастность», которые сейчас реализуются в том числе и в Южно-Сахалинске.
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