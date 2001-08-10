Первокурсников Сахалинского госуниверситета поздравили с началом нового учебного года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Традиционное мероприятие "СахГУ – мой университет!", посвященное началу нового учебного года, состоялось в областном центре. Сегодня ведущий ВУЗ Южно-Сахалинска открыл свои двери для 1200 первокурсников, рассказали ТИА "Острова" в СахГУ.

Почетными гостями праздника стали губернатор региона Валерий Лимаренко и депутат Государственной Думы Федерального собрания РФ Георгий Карлов. От имени мэра Южно-Сахалинска студентов приветствовал вице-мэр администрации, бывший выпускник СахГУ Дмитрий Хайбриев. Он подчеркнул, что благодаря энергии современной молодежи у города и области отличное будущее, отметив также, что каждый из первокурсников попал в большую и дружную студенческую семью, где их ждет яркая и насыщенна пора, которая запомнится на всю жизнь.

Уже на протяжении многих лет выпускники СахГУ успешно пополняют кадровый состав предприятий Южно-Сахалинска. Сегодня университет и его колледжи предлагают молодежи 76 образовательных программ по самым разным специальностям.

СахГУ стремительно развивается, обновляется инфраструктура ВУЗа. В областном центре возводится научно-образовательный центр мирового уровня СахалинTech. В ближайшее время стартует строительство студенческого городка на проспекте Победы. Примечательно, что корпуса будут рассчитаны не только на учащихся. В студгородке разместятся общественные пространства и для жителей города.

История университета тесно переплетается с историей нашего города. Строительство новых зданий СахГУ существенно повлияет на архитектурный облик Южно-Сахалинска. В планах реализация проекта «Бульвар студентов», который был поддержан мэром Сергеем Надсадиным и предусматривает масштабную реновацию целого квартала (квадрат в районе улиц Пограничная - Ленина - Крюкова - пр. Победы) с учебными корпусами и общежитиями университета. Уточним, архитекторы разработали концепцию, благодаря которой внешний облик фасадов будет гармонично интегрирован в городское пространство. Планируется преобразить территорию не только с эстетической точки зрения, но и сделать так, чтобы между учебными корпусами и общежитиями было удобно передвигаться. По задумке это станет новым общественным пространством с особенной атмосферой для молодежи и студентов.