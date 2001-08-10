Путь к здоровью: как мобильные бригады врачей улучшили качество медпомощи в Сахалинской области
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине и Курилах актуальной является проблема нехватки врачей узкой специализации. Чтобы решить данный вопрос, губернатор Валерий Лимаренко поручил создать мобильные бригады. С их помощью людям больше не нужно покидать свой населенный пункт и долго ждать нужного талона. За три месяца работы проекта медики приняли более трех тысяч пациентов. Подробнее - в материале ниже.
Мобильная помощь
Во время одной из рабочих поездок в Макаровский район глава островного региона пообщался с жителями и выяснил, что уже долгое время люди страдают от того, что не могут попасть к стоматологу. Действующий врач физически не справляется с потоком пациентов. Специалистов попросту не хватает. Подобную проблему озвучили и в других муниципалитетах.
Тогда Валерий Лимаренко и дал поручение создать мобильные бригады. В них вошли востребованные врачи.
Сначала в бригады включили только стоматологов и офтальмологов. Но затем круг специальностей расширился. И теперь по районам ездят уже 13 бригад с 80 врачами различных профилей.
В Анивскую центральную районную больницу такая мобильная бригада приезжает еженедельно. Самыми востребованными в муниципалитете являются стоматологи, офтальмологи и кардиологи.
Список пациентов для приема составляется заблаговременно. Записаться к нужному специалисту жители могут через линию 1-300. График у специалистов плавающий. Он формируется по потребностям населения и размещается на сайтах и в аккаунтах местных больниц в социальных сетях.
Как рассказала главный врач Холмской ЦРБ Екатерина Варварина, мобильные бригады позволяют спокойно отпускать медиков в отпуска и не переживать за пациентов. В этой больнице работают два эндокринолога. Если кто-то из них временно покидает пост, второму приходится трудиться в двойном объеме. Теперь этот вопрос не стоит так остро. К приезду мобильных бригад пациентов готовят заранее: направляют на анализы и нужные обследования.
Врачи с материка
Решить кадровую проблему стараются и другими способами. Например, привлекают специалистов с материка. Медикам предоставляют жилье и достойную оплату труда.
Кардиолог из Екатеринбурга Лидия Капленко рассказала, что работать на острове ей понравилось сразу. Привлекает здесь не только красивая природа и чистый воздух, но и уровень здравоохранения. Большинство анализов жители могут сдать бесплатно и быстро получить результат высокого качества.
Врач -онколог Денис Сутягин приехал на острова из Волгограда. По его мнению, создание подобных бригад - очень эффективная мера. Обычно на прием записываются диспансерные пациенты за консультацией. Но бывают и первичные. Тогда людям назначают обследование или направляют в региональный онкодиспансер.
Главное - здоровье
За неделю мобильные бригады посещают все муниципальные образования в регионе. Приемы ведут в том числе и на территории сел.
Куратор "Проводников здоровья" Валерия Фигурина добавила, что такие бригадные позволяют проводить раннюю диагностику заболеваний и вовремя назначать правильное лечение. Это в том числе поможет увеличить продолжительность жизни.
Мобильные бригады стали частью масштабной программы по улучшению системы здравоохранения в области. В 2022 году на модернизацию первичного звена выделили более 600 млн рублей. В этом году соответствующая сумма увеличилась на 5,3 млрд рублей. Ключевой задачей властей является не только закупка оборудования и техники, но и привлечение специалистов для полной ликвидации нехватки кадров.
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