Тихоокеанское
информационное агентство
5 Сентября 2023
Сейчас 16:59
96,62|104,42|66,91
В Южно-Сахалинске в ночь на 6 сентября закроют сквозной проезд по ул. Амурской
16:28, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Для жителей села Березняки организуют выездной прием граждан

Для жителей села Березняки организуют выездной прием граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во вторник, 5 сентября, для жителей Березняков состоится личный приём граждан директором департамента архитектуры и градостроительства администрации Южно-Сахалинска.

Мероприятие пройдет в отделе по управлению территорией по адресу: ул. Крайняя, 8а. Начало в 16.00.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?