В аэровокзальном комплексе Южно-Сахалинска установили стеллаж для обмена книгами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Крупнейший терминал Дальнего Востока стал участником популярного в России движения буккроссинга. На втором этаже операционного зала разместили небольшую полку, где любой желающий может оставить после перелёта или забрать с собой в путь книгу бесплатно, рассказали ТИА "Острова" в АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск".

Первыми к акции присоединились сотрудники комплекса. Специалисты аэровокзала пополнили стеллаж любимыми произведениями из домашних библиотек. Здесь нашлось место для изданий художественной, научно-популярной, документальной, учебной литературы. Причём, не только на русском языке, но и на английском.

Уделили внимание организаторы и юным путешественникам. Для них на полку выложили красочные сборники сказок, стихотворений и загадок. Такое решение позволило охватить акцией большее число участников разных возрастов.

"Среди наших пассажиров много книголюбов. Причём многие отдают предпочтение именно бумажным носителям, несмотря на развитие технологий. Буккроссинг - это возможность и для посетителей аэровокзального комплекса, и для сотрудников познакомиться с новыми авторами, найти единомышленников, помочь незнакомцам подружиться с литературой. Уверен, наша акция никого не оставит равнодушным", - отметил генеральный директор АО "Восточные Ворота Страны" Игорь Шубейко.

Оставить или взять с собой печатную продукцию можно в течение всего периода работы терминала: с 06:00 до 23:00. Зона буккроссинга обозначена указателем "Место для обмена книгами".

В ближайшее время сотрудники аэровокзала планируют также установить дизайнерские стеллажи под книги на первом этаже операционного зала и в стерильной зоне.