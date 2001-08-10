Тихоокеанское
информационное агентство
5 Сентября 2023
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15:19, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Поронайске поздравили ветеранов войны и участников трудового фронта

В Поронайске поздравили ветеранов войны и участников трудового фронта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В преддверии празднования Дня Победы над милитаристской Японией и окончания Второй Мировой войны первые лица района поздравили тех, кто боролся за победу в этой войне.

Мэр Антон Карпуков поздравил ветерана Алексея Васильевича Ветрова. Узницу фашистских лагерей Софью Адольфовну Демиденко накануне поздравил депутат Сахалинской областной думы Александр Радомский.

По традиции, депутаты районного собрания фракции "Единая Россия" подарили подарки и поблагодарили за мужество участников трудового фронта, которые проживают в Поронайской районе.

Благодаря стойкости и храбрости этих людей закончилась кровопролитная война, унесшая жизни миллионов людей.

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