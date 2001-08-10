Школу №23 Южно-Сахалинска восстанавливают после потопа

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Восстановительные работы продолжаются в средней общеобразовательной школе №23 Южно-Сахалинска. Помещение и имущество учреждения серьезно пострадали во время сентябрьского потопа. Учащиеся переведены на дистанционное обучение, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Работы по ликвидации стихии продолжались все прошедшие выходные дни: и днем, и ночью. Помещения отмыли, вывезли грунт, который принес поток воды. Восстанавливал функционирование школы весь педагогический состав учреждения. К нему присоединились коллективы других школ, родители, учащиеся, выпускники.

Работы в основном проводились на цокольном этаже, где расположены столовая и гардероб. Сильнее всего стихия ударила по столовой. В настоящее время специалисты подсчитывают ущерб для проведения аварийно-восстановительных работ и санитарной очистки.

Сегодня в школе проводятся работы по восстановлению электроснабжения. Учреждение полностью обесточено.

- Учитывая отсутствие электроснабжения, было принято решение об организации с 5 по 8 сентября дистанционного обучения. Без света не работают компьютеры, интерактивные доски. Первоклассники начнут учебный год на базе Дворца детского (юношеского) творчества, - рассказала директор школы Валентина Шереметьева.

Администрация Южно-Сахалинска и департамент образования выражают благодарность всем, кто в трудную минуту откликнулся и пришел на выручку школе, не пожалел ни сил, ни времени для оказания помощи в ликвидации последствий циклона.