Прямой диалог: как в Сахалинской области власти взаимодействуют с населением
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине и Курилах за последние годы существенно улучшили процесс взаимодействия с населением. Люди могут оставить обращение в любом паблике органов власти и в короткие сроки получить на него ответ. С начала года Центр управления регионом обработал порядка 21 тыс. сообщений. Ни один запрос не остался незамеченным.
Эффективное взаимодействие
Сахалинский ЦУР начал свою работу в 2020 году. И уже в первые 3 месяца доказал свою эффективность и важность, обработав 2 тыс. обращений. Населению такой способ диалога с властью понравился. За три года ЦУР существенно изменил систему обратной связи. Появились сроки ответов и стандарты качества. Отписки не принимаются. На проблемы людей теперь нужно давать конкретное решение.
В этом году самыми популярными для обращений стали темы дорог, ЖКХ и благоустройства. По каждой из них пришло более трех тысяч сообщений. Далее в рейтинге следует сфера соцобслуживания, общественный транспорт и медицина.
Задают вопросы не только в социальных сетях, но и через платформу обратной связи на Госуслугах. За семь месяцев туда поступило семь тысяч запросов.
В первом квартале островной регион попал в лидеры по открытости органов власти среди субъектов РФ. Уже в ноябре 2022 года все мэры завели себе личные страницы в популярных соцсетях. Таких показателей нет в большинстве регионов страны.
Недавно ЦУР и облдума заключили соглашение о сотрудничестве. Это первый подобный документ в России.
На связи МЦУ
По поручению Владимира Путина в июле 2023 года на Сахалине и Курилах открылись муниципальные центры управления, которые функционируют по тем же стандартам качества, что и ЦУРы. В настоящее время МЦУ запущены в 14 райцентрах области.
Сотрудники МЦУ проходят обучение от экспертов ЦУР. Скорость и качество работы новичков также контролируют в Центре управления регионом.
Первый такой муниципальный центр открылся в Невельске. По словам жительницы Анны Симоновой благодаря возможности диалога с властью через социальные сети горожане могут задать волнующие вопросы и оперативно получить на них ответы. А руководство в свою очередь может информировать граждан о важных событиях и получать отклик.
Как отметил руководитель МЦУ в Аниве Алексей Самофалов, муниципальный центр начал общаться с населением в соцсетях еще до своего официального создания, отслеживал комментарии в пабликах муниципалитета и на страничках мэра в соцсетях. Также специалисты работают в специальных программах для обработки обращений. Если вопрос можно решить быстро, заявителю указывают конкретные сроки, а ответственные структуры приступают к работе.
Редактор местной газеты «Утро Родины» рассказала, что с появлением МЦУ жалоб в газету стало заметно меньше, так как власти стараются быстро реагировать на обращения и решать возникшие проблемы.
МЦУ не открыли лишь в 4 городах — Ногликах, Томари, Северо-Курильске и Поронайске. Там центры появятся до конца этого года.
По словам жительницы Ноглик, подобное взаимодействие с населением помогает оценить общее настроение людей, быстро узнать мнение по важным вопросам и решить возникшие проблемы.
«Острова.65»
Оставлять свои обращения жители могут не только посредством социальных сетей, но и через приложение «Острова.65», которое появилось в регионе по инициативе губернатора.
Установить его помогают волонтеры во время подомовых обходов. Жители получают доступ к различным полезным региональным сервисам. Один из них «Наказы». Только в июне жители подали через него порядка 2,8 тыс. обращений,
Количество сообщений в официальных аккаунтах представителей власти растет с каждым годом, что подтверждает популярность и необходимость такого способа взаимодействия.
В 2021 году ЦУР обработал более 12 тыс. обращений в соцсетях, а в 2022 их количество возросло более чем в 2 раза.
Прямой диалог, который давно уже стал основным принципом работы властей Сахалинской области, позволяет с каждым годом делать жизнь населения все более комфортной.
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