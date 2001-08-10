Лучшая школа в Ногликском районе встретила учеников в День знаний

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Современная школа на 300 мест открылась в райцентре, который не затронула стихия. В здании оборудовали специализированные учебные классы, библиотеку, спортивный и актовый залы, предусмотрели блок для начальной школы, а также кабинеты для изучения языков и искусства коренных народов Севера, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

В торжественной линейке в Ногликах приняла участие министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева.

– С открытием современной школы в северном районе все школьники теперь будут учиться в одну смену. Поздравляю ребят, родителей и учителей с тем, что 1 сентября в этом году вы встречаете в такой красивой, просторной, светлой школе! Здесь созданы все условия для получения знаний и для проявления своих талантов. Желаю, чтобы в новой школе всегда царили гармония и взаимопонимание, – пожелала Анастасия Киктева.

Современную школу возвели на месте старой деревянной СОШ №2 в рамках национального проекта «Образование», который реализуется по инициативе Президента Владимира Путина.

– Старая школа была 1960-х годов постройки, ее снесли и на этом месте в 2020 году заложили первый камень в строительство. Подрядчик добросовестно справился со своей задачей. За несколько лет у нас возвели лучшую школу в районе. Уверен, детям и педагогам здесь будет очень комфортно. К слову, жители района тоже поучаствовали в строительстве новой школы – они активно выбирали цветовые решения для фасада. Благодаря людям мы видим школу такой, какая она есть сейчас, – рассказал глава Ногликского района Сергей Камелин.

Трехэтажное здание укомплектовали по последнему слову техники. 10 специализированных классов предназначены для уроков информатики и естественных наук. К примеру, в кабинете химии и биологии установили оборудование для моделирования молекул и цифровые микроскопы. А в классах технологии – удобные верстаки и столы-трансформеры со встроенными швейными машинами. Есть отдельный класс для изучения нивхского языка и кабинет-мастерская для занятий декоративно-прикладным творчеством коренных малочисленных народов Севера.

В блоке начальной школы предусмотрели спальни, игровые комнаты, кабинет логопеда, универсальный зал для оздоровительной гимнастики и праздников. В просторном здании разместили комфортный спортивный зал с раздевалками, душевыми, снарядной и тренерской, а также столовую, актовый зал, библиотеку, медицинский и стоматологический кабинеты. Проектом учтены потребности детей с ограниченными возможностями здоровья.

На территории новой школы обустроили универсальную спортивную площадку с резиновым покрытием для игровых видов спорта, спортплощадку для ребят из начальных классов и площадку для сдачи норм ГТО.

– Мы помним небольшое деревянное здание. Каждый год мы терпеливо ждали известий о том, что нам построят новую школу. И вот, свершилось! – поделилась учитель начальных классов СОШ №2 Виктория Сараева. – Я стою на пороге новой современной огромной школы с просторными коридорами, большими классами и игровыми комнатами. Очень радует то, что начальные классы занимают отдельный блок в три этажа. У ребят теперь много места не только для учебных занятий, но и для внеурочной деятельности. А какой у нас актовый зал! Просторный, с удобными креслами и сценой. Но самое главное – сохранить теплую семейную атмосферу, где ребенок чувствует себя уютно и комфортно, где он ощущает себя успешным человеком, независимо от полученных отметок.

Отметим, в Сахалинской области 1 сентября отметили 63 тысячи школьников, почти 6 тысяч из них – первоклассники. В новом учебном году начнут работать также школа на 400 мест в Курильске, на Итурупе, школы-детские сады в Головнино, на Кунашире, и в Кировском Тымовского района, а также начальная школа на 400 мест в Шахтерске. Всего создано 1335 новых школьных мест. Образовательные учреждения в День знаний открылись в тех муниципалитетах, которые не пострадали во время мощного циклона на юге Сахалина.