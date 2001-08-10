Пострадавшим в результате циклона на юге Сахалина начали выплачивать компенсации
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Губернатор Валерий Лимаренко провел заседание оперативного штаба по чрезвычайным ситуациям. Сейчас режим ЧС введен в Южно-Сахалинске, Анивском и Невельском районах. Муниципалитеты составляют списки людей, чье имущество пострадало в результате подтоплений. Местные власти уже начали выплачивать компенсации на основании поступивших заявлений.
– Безусловно, сейчас приоритетная задача – оперативно устранить последствия ЧС, восстановить работу социальных объектов и инфраструктуры. Во всех пострадавших муниципалитетах выполняются все необходимые мероприятия. Областные власти оказывают поддержку и координируют работу. Не менее важная задача – поддержать тех, чье имущество пострадало. Сейчас муниципалитеты уже выплачивают компенсации. Пусть это не самые большие деньги, но они очень важны для людей, чье имущество пострадало, или кто был вынужден перебраться в пункт временного размещения. Как только вода спадет, по каждой пострадавшей семье должна быть проведена оценка реального ущерба. На основании этой оценки комиссии будут в индивидуальном порядке принимать решение о дополнительных выплатах. Без помощи не должен остаться никто. Там, где по какой-то причине нельзя помочь за счет бюджета, подключатся предприятия, спонсоры. Уже сейчас к нам обращаются предприниматели, готовые оказать поддержку жителям. Никого не оставим в беде, – отметил Валерий Лимаренко.
По уточненным данным в Южно-Сахалинске в зоне подтопления оказалось 303 дома, в которых проживает около 1000 человек. В пункте временного размещения сейчас 31 человек.
– Где-то вода только на территории домовладения, где-то, конечно, и в самих домах. Работа предстоит большая и по оценке ущерба, и по оказанию помощи пострадавшим. Мобилизованы все силы и средства для ликвидации последствий разгула стихии. Направим все усилия на то, чтобы в кратчайшие сроки привести город в порядок, оказать помощь всем пострадавшим. Выплату компенсаций пострадавшим город уже начал, – прокомментировал мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.
По словам мэра Анивского района Светланы Швец, в муниципалитете наиболее пострадала южная часть Новотроицкого. Зафиксировано подтопление 12 домовладений. В муниципалитете работает пункт временного размещения на базе ДК в Троицком, но пока никто не обращался по поводу заселения. Продолжается обследование в ряде населенных пунктов, ведется постоянный мониторинг за уровнем воды в реках.
Как доложил глава Невельского района Алексей Шабельник, в муниципалитете зафиксировано подтопление 22 домохозяйств. Но обследование продолжается. Много обращений на потерянный урожай на приусадебных участках. Временно обесточен водозабор в Горнозаводске. Его подключат, как только сойдет вода. Планируется возобновить работу объекта до конца дня. Сейчас в селе организован подвоз питьевой воды.
Вместе с тем в регионе продолжается восстановление энергоснабжения, нарушенного в результате автоматического отключения подстанций во время прохождения циклона. Работает 10 бригад «Сахалинэнерго». Восстановить энергоснабжение планируется сегодня вечером.
Напомним, минувшей ночью стихия нанесла мощный удар по южным районам Сахалинской области. В островной столице за сутки выпала месячная норма осадков. Во всех муниципалитетах оперативно приступили к ликвидации последствий циклона.
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