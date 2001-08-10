В День знаний таранайских школьников встретили Мальвина, Буратино и трехметровые медведи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сказочные персонажи вышли на площадку еще задолго до начала праздника. Детвора, которая спешила на школьную линейку, увидела весёлых медведей издалека. Ведь их рост около трёх метров. «Обнимашки» и фото на память – так в Таранае начался праздник, посвященный Дню знаний, рассказали ТИА "Острова" в таранайской СОШ №4.

Школьников и родителей поздравили вице-мэр Анивского городского округа Сергей Овчинников и директор школы Сергей Ким.

В этом учебном году в сельской школе будут обучаться 95 ребят, не только из Тараная и Зеленодольска, а также из Анивы и Троицкого.