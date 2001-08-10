Тихоокеанское
информационное агентство
1 Сентября 2023
Сейчас 20:25
96,33|104,94|66,91
Движение автотранспорта по временному мосту через Сусую в Южно-Сахалинске закроют в ближайший час
16:21, | Новости общества Сахалина и Курил

В День знаний таранайских школьников встретили Мальвина, Буратино и трехметровые медведи

В День знаний таранайских школьников встретили Мальвина, Буратино и трехметровые медведи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сказочные персонажи вышли на площадку еще задолго до начала праздника. Детвора, которая спешила на школьную линейку, увидела весёлых медведей издалека. Ведь их рост около трёх метров. «Обнимашки» и фото на память – так в Таранае начался праздник, посвященный Дню знаний, рассказали ТИА "Острова" в таранайской СОШ №4.

Школьников и родителей поздравили вице-мэр Анивского городского округа Сергей Овчинников и директор школы Сергей Ким.

В этом учебном году в сельской школе будут обучаться 95 ребят, не только из Тараная и Зеленодольска, а также из Анивы и Троицкого.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?