Тихоокеанское
информационное агентство
1 Сентября 2023
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15:34, | Новости общества Сахалина и Курил

Правительство Сахалинской области поддержит людей, чьи дома пострадали от сильного ливня

Правительство Сахалинской области поддержит людей, чьи дома пострадали от сильного ливня

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик посетил пункт временного размещения в Южно-Сахалинске на базе центра «Ласточка». Сегодня здесь разместили людей, чьи дома были подтоплены минувшей ночью в результате сильного ливня. В поездке главу правительства сопровождал мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.  

Вслед за Приморьем стихия нанесла мощный удар по южным районам Сахалинской области. В островной столице за сутки выпала месячная норма осадков. В результате некоторые жилые дома оказались подтопленными. Губернатор Валерий Лимаренко поставил задачу – в кратчайшие сроки оказать всю необходимую помощь пострадавшим от сильных дождей муниципалитетам и жителям. В настоящее время в пункте временного содержания на базе «Ласточки» находится 31 человек. Из них 14 детей в возрасте от 4 месяцев до 16 лет.

- Люди в пункте временного размещения обогреты, у нах есть горячее питание. Сейчас наша основная задача – собрать в школу детей, которые покидали свои дома ночью, обеспечить их доставку в учебные заведения и обратно. Предоставить и другие необходимые вещи тем, кто здесь находится. Муниципалитет начинает выплату средств пострадавшим. Если выяснится, что в каких-то случаях утрачено имущество, мы будем на уровне правительства принимать дополнительные решения об поддержке пострадавших. Так как пострадали в основном частные дома, я поручил срочно проехать по адресам, отследить судьбу домашних животных и при необходимости эвакуировать их, - сказал Алексей Белик.

- Для людей, которым требуется эвакуация в пункт временного размещения, мы открыли горячую линию. Заявки принимаем по телефону: 72-30-20. Транспортом обеспечим, - сообщил Сергей Надсадин.

Граждане, которые находятся в пункте временного размещения рассказали от том, как они столкнулись со стихией.

- В пять часов утра проснулась от того, что плачет ребенок, говорит, что ему страшно. Включили свет, а в комнате стоит вода по колено. Людмила Карпова, проживающая в Матросском переулке. Позвонили в МЧС, нас быстро эвакуировали. Разместили нормально, кормят хорошо, - рассказала Людмила Карпова, живущая в Матросском переулке.

В областном центре введен режим ЧС. По всему городу отмечаются нарушения электроснабжения и подачи воды. Подтоплены лицей №1, школы №1 и №23, пострадали парк, дороги и жилые дома, в частности, во Владимировке. На базе центра «Ласточка» и в школе № 8 развернуты пункты временного размещения граждан. Жертв на текущий момент нет.

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