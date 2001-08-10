Правительство Сахалинской области поддержит людей, чьи дома пострадали от сильного ливня
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик посетил пункт временного размещения в Южно-Сахалинске на базе центра «Ласточка». Сегодня здесь разместили людей, чьи дома были подтоплены минувшей ночью в результате сильного ливня. В поездке главу правительства сопровождал мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Вслед за Приморьем стихия нанесла мощный удар по южным районам Сахалинской области. В островной столице за сутки выпала месячная норма осадков. В результате некоторые жилые дома оказались подтопленными. Губернатор Валерий Лимаренко поставил задачу – в кратчайшие сроки оказать всю необходимую помощь пострадавшим от сильных дождей муниципалитетам и жителям. В настоящее время в пункте временного содержания на базе «Ласточки» находится 31 человек. Из них 14 детей в возрасте от 4 месяцев до 16 лет.
- Люди в пункте временного размещения обогреты, у нах есть горячее питание. Сейчас наша основная задача – собрать в школу детей, которые покидали свои дома ночью, обеспечить их доставку в учебные заведения и обратно. Предоставить и другие необходимые вещи тем, кто здесь находится. Муниципалитет начинает выплату средств пострадавшим. Если выяснится, что в каких-то случаях утрачено имущество, мы будем на уровне правительства принимать дополнительные решения об поддержке пострадавших. Так как пострадали в основном частные дома, я поручил срочно проехать по адресам, отследить судьбу домашних животных и при необходимости эвакуировать их, - сказал Алексей Белик.
- Для людей, которым требуется эвакуация в пункт временного размещения, мы открыли горячую линию. Заявки принимаем по телефону: 72-30-20. Транспортом обеспечим, - сообщил Сергей Надсадин.
Граждане, которые находятся в пункте временного размещения рассказали от том, как они столкнулись со стихией.
- В пять часов утра проснулась от того, что плачет ребенок, говорит, что ему страшно. Включили свет, а в комнате стоит вода по колено. Людмила Карпова, проживающая в Матросском переулке. Позвонили в МЧС, нас быстро эвакуировали. Разместили нормально, кормят хорошо, - рассказала Людмила Карпова, живущая в Матросском переулке.
В областном центре введен режим ЧС. По всему городу отмечаются нарушения электроснабжения и подачи воды. Подтоплены лицей №1, школы №1 и №23, пострадали парк, дороги и жилые дома, в частности, во Владимировке. На базе центра «Ласточка» и в школе № 8 развернуты пункты временного размещения граждан. Жертв на текущий момент нет.
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