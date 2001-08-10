Улицы Южно-Сахалинска интенсивно расчищают после циклона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дорожные службы Южно-Сахалинска продолжают восстановительные мероприятия и уборку улично-дорожной сети после циклона в усиленном режиме. На участках работают 84 единицы техники и 144 специалиста. В случае необходимости количество как спецмашин, так рабочих будет увеличено, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации

Сейчас продолжается расчистка дорог от нанесенных грязи, сухостоя, мусора. На особом контроле расчистка ливневых трубопроводов, систем канализации.

Особо интенсивно работы сейчас ведутся по ул. Горького, ул. Сахалинской, ул. Емельянова, ул. Ленина, ул. Тихоокеанской, по пр. Мира. В целом, бригады сосредоточены на уборке не только центральных улиц, люди и спецтехника работают в разных частях города, в частном секторе, в планировочных районах, сообщил начальник отдела по содержанию автомобильных дорог МКУ «Управление мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства» Андрей Нечепуренко.

Планируется отсыпка и запуск грейдера на дороге по автобусному маршруту № 22 (в сторону СНТ «Мечта», «Рыбак», «Дельта-С»).

Все работы - на постоянном контроле управления мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства. Специалисты в течение дня совершают выезды и осмотры пострадавших участках.