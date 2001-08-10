Улицы Южно-Сахалинска интенсивно расчищают после циклона
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Дорожные службы Южно-Сахалинска продолжают восстановительные мероприятия и уборку улично-дорожной сети после циклона в усиленном режиме. На участках работают 84 единицы техники и 144 специалиста. В случае необходимости количество как спецмашин, так рабочих будет увеличено, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации
Сейчас продолжается расчистка дорог от нанесенных грязи, сухостоя, мусора. На особом контроле расчистка ливневых трубопроводов, систем канализации.
Особо интенсивно работы сейчас ведутся по ул. Горького, ул. Сахалинской, ул. Емельянова, ул. Ленина, ул. Тихоокеанской, по пр. Мира. В целом, бригады сосредоточены на уборке не только центральных улиц, люди и спецтехника работают в разных частях города, в частном секторе, в планировочных районах, сообщил начальник отдела по содержанию автомобильных дорог МКУ «Управление мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства» Андрей Нечепуренко.
Планируется отсыпка и запуск грейдера на дороге по автобусному маршруту № 22 (в сторону СНТ «Мечта», «Рыбак», «Дельта-С»).
Все работы - на постоянном контроле управления мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства. Специалисты в течение дня совершают выезды и осмотры пострадавших участках.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:16 Сегодня Дорожные службы Южно-Сахалинска максимально мобилизованы для устранения последствий циклона
11:40 Сегодня Областные власти оказывают необходимую помощь муниципалитетам юга Сахалина в ликвидации последствий циклона
10:56 Сегодня Сахалинец так активно "майнил" криповалюту, что причинил ущерб в 22 000 000 рублей
10:57 Сегодня Сахалинэнерго восстановило электроснабжение большей части потребителей в Южно-Сахалинске
12:37 25 Августа На территории девяти районов Сахалинской области прогнозируется сильный дождь
15:52 Вчера Новый аэровокзал Южно-Сахалинска впервые принял рейс "Королевы неба"
10:10 25 Августа 12 сахалинцев представят островной регион на дальневосточном этапе конкурса "Лидеры России"
09:12 25 Августа ТОР "Горный воздух" может войти в ТОП-5 горнолыжных курортов России
15:57 7 Августа В Южно-Сахалинске запустили самый современный на Дальнем Востоке аэровокзальный комплекс
15:53 4 Августа Южносахалинцам напоминают о местах для реализации излишков урожая
15:23 21 Августа Валерий Лимаренко поблагодарил маму командира героического экипажа танка "Алеша"
12:51 2 Августа В Южно-Сахалинске вечером 3 августа и в ночь на 4 августа ожидается сильный дождь
Выбор редакции
- 17:11 Сегодня Лучшая школа в Ногликском районе встретила учеников в День знаний
- 14:55 30 Августа С 1 сентября в Южно-Сахалинске возобновляется действие школьных проездных
- 10:39 30 Августа На площади Славы в Южно-Сахалинске 30 августа введут ограничения по парковке
- 16:23 28 Августа Сборная России по сёрфингу тренируется на Сахалине
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?