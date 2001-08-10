Мэр Южно-Сахалинска контролирует организацию помощи южносахалинцам, чьи дома пострадали в результате циклона
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин совместно с председателем правительства Сахалинской области Алексеем Беликом и министром социальной защиты Ольгой Орловой посетил пункт временного размещения на Ласточке, куда после сильного циклона был эвакуирован 31 человек, в том числе 16 детей. Большинство — жители частного сектора, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Люди обеспечены всем необходимым для проживания - водой, горячим питанием, предметами первой необходимости. Многие горожане лишились имущества. В том числе это семьи с детьми - школьниками. По поручению главы города всем им незамедлительно будет оказана помощь в приобретении необходимой одежды, школьных принадлежностей. Также, в понедельник ребят привезут на праздничные линейки. Отметим, работа с каждой семьей ведется индивидуально, учитываются нужды пострадавших. Так, для одной из семей, в которой воспитывается маленький ребенок, приобретут детскую коляску взамен пришедшей в негодность.
Всестороннее содействие оказывает правительство Сахалинской области. Как отметил Алексей Белик, по мере ухода воды, будут организованы работы по восстановлению домов. В настоящее время уже ведутся выплаты пострадавшим по линии ЧС городского округа на первоочередные нужды: материальная помощь составляет 20 тысяч на 1 человека, но не более 100 тысяч на семью. Также предусмотрены выплаты по линии области.
Кроме того, о состоянию на 12.30 в департамент социальной политики администрации города поступило 26 заявлений на материальную помощь в размере 50 тысяч рублей от отдельных категорий граждан (неработающие пенсионеры, семьи с детьми, инвалиды). Первые выплаты начинаются уже сегодня. Сбор заявлений продолжается. Все интересующие вопросы о выплатах сотрудники департамента принимают от людей по тел: 300-714, 300-720.
Кроме того, организована помощь в транспортировке домашних животных с подтопленных участков.
Ситуацию держит на личном контроле мэр города Сергей Надсадин.
– Система отработана. Мы оперативно приводим в порядок город. И, безусловно, одна из первоочередных задач – это помощь пострадавшим. Люди обращаются за помощью в откачке воды, просушке вещей. Ни один из сигналов не останется без внимания, – отметил Сергей Надсадин.
Для горожан которые нуждаются в размещении в связи с подтоплением домов, открыта горячая линия. Обращения принимаются по телефону – 72-30-20. Доставка до пункта временного размещения будет обеспечена. Также в ГДК «Родина» (пр. Мира, 83) работает пункт приема граждан, чьи дома пострадали в результате стихии. Дополнительный пункт открыт сегодня утром на базе Управления по делам ГО и ЧС Южно-Сахалинска по адресу: Вокзальная, 71а. Приём ведется в кабинете №107.
Напомним, за ночь в областном центре выпало больше месячной нормы осадков. Все службы города переведены на усиленный режим работы для устранения последствий циклона. С раннего утра дорожные службы максимально мобилизованы для оперативной расчистки дорог и тротуаров, приведения в порядок крышек люков и дождеприемных колодцев.
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