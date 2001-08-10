Областные власти оказывают необходимую помощь муниципалитетам юга Сахалина в ликвидации последствий циклона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вслед за Приморьем стихия нанесла мощный удар по южным районам Сахалинской области. В островной столице за сутки выпала месячная норма осадков. Губернатор Валерий Лимаренко возглавил комиссию по ликвидации последствий циклона, на регулярной основе проводятся оперативные совещания. Главная задача - в кратчайшие сроки оказать всю необходимую помощь пострадавшим от сильных дождей муниципалитетам и жителям, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Глава региона провел оперативное совещание, на котором была сформирована комиссия по ликвидации последствий циклона под руководством заместителя председателя правительства Сахалинской области Олега Попова. Члены комиссии всю ночь объезжали город, осматривая разрушения, и докладывали о ситуации губернатору. По итогам объезда, глава комиссии доложил о том, что ситуация в целом находится под контролем. Необходимое для откачки и последующей просушки помещений оборудование выделено из областных резервов. Специалисты дорожных и коммунальных служб приступили к работе по расчистке дорог и подмостовых пространств, чтобы освободить их от мусора.

- Сейчас наша общая задача как можно быстрее устранить последствия ЧС, восстановить работу социальных объектов и инфраструктуры. Для этого оказываем и продолжим оказывать всю необходимую организационную и материально-техническую помощь, - сказал губернатор Валерий Лимаренко. - Пострадавшие люди могут рассчитывать на компенсацию поврежденного или уничтоженного имущества от муниципалитетов. В середине дня я проведу заседание штаба по чрезвычайным ситуациям, на котором примем решение, какую помощь дополнительно оказать людям. Каждый случай будем рассматривать индивидуально.

Одни из самых серьезных последствий циклона предстоит устранить в Южно-Сахалинске. В областном центре введен режим ЧС. По всему городу отмечаются нарушения электроснабжения и подачи воды. Подтоплены лицей №1, школы №1 и №23, пострадали парк, дороги и жилые дома, в частности, во Владимировке. На базе центра "Ласточка" и в школе № 8 развернуты пункты временного размещения граждан. Жертв на текущий момент нет.

Проводится оценка нанесенного ущерба. В 5 утра заработал пункт приема граждан по вопросам оценки имущества и оказанию экстренной помощи на базе дома культуры "Родина". В столице региона отменены массовые мероприятия.

Школьные линейки, посвященные Дню знаний, перенесены на 4 сентября. Подобное решение принято и в районах области.

В Невельском городском округе также введен режим ЧС. В райцентре и селах Колхозное, Ясноморское, Горнозаводск из-за подъема уровня воды в реках подтопило ряд улиц. Сейчас продолжается расчистка проезжей части после схода селевых потоков. Для жителей развернут пункт временного размещения.

Ночью на автодороге Невельск-Шебунино в районе угольного разреза на проезжую часть сошёл селевой поток. Ведется расчистка дороги, которую планируют завершить к 12.00.

На участке от 8 до 11 км автомобильной дороги Невельск-Томари-аэропорт Шахтёрск также сошли селевые потоки. По состоянию на 8.30 проезд обеспечен в одну колею. К 12.00 планируется расчистка на всю ширину проезжей части. Работает 5 единиц техники. На 6 км участка дороги Троицкое-Новотроицкое перелив воды через проезжую часть. Угрозы размыва нет. Проезд обеспечен.

В связи с подмывом путей на участке Южно-Сахалинск - Ново-Александровск отменяется движение поездов городской агломерации. Вместе с тем, авиасообщение в области работает в штатном режиме. Проезд по автодорогам осуществляется без ограничений.