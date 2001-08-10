Движение автотранспорта по временному мосту через Сусую в Южно-Сахалинске закроют в ближайший час

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В настоящее время уровень воды в реке высокий, не снижается, в связи с чем происходит подмыв конструкций временного моста, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Сотрудники управления дорожного хозяйства и благоустройства находятся на месте и ведут наблюдения. Подрядная организация готова приступить к восстановительным работам, как только движение будет перекрыто.

Ориентировочно мост закроют для движения после 11.30. Но уже сейчас для снижения нагрузки водителей призывают объезжать этот участок через Холмское шоссе, ул. Транзитную или через южный въезд в город.

Будут установлены временные знаки.