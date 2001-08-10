Тихоокеанское
информационное агентство
1 Сентября 2023
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10:57, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинэнерго восстановило электроснабжение большей части потребителей в Южно-Сахалинске

Сахалинэнерго восстановило электроснабжение большей части потребителей в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ПАО "Сахалинэнерго" продолжает ликвидировать последствия циклона, принесшего сильные дожди в центральные и южные районы Сахалина, рассказали ТИА "Острова" в ресурсоснабжающей организации.

Сегодня ночью оперативно-выездные бригады энергокомпании восстановили электроснабжение большей части потребителей в г. Южно-Сахалинске, который наиболее пострадал от непогоды.

По состоянию на 10 часов сегодняшнего дня ведутся работы по восстановлению электроснабжения ряда микрорайонов в г. Южно-Сахалинске, селах Новотроицкое, Петропавловское, Шебунино и Огоньки.

Основная причина отключения электросетевых объектов – подтопление зон, где расположены электрические подстанции. Энергетики ждут падения уровня воды, чтобы приступить к просушке и очистке оборудования. 

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