Вопросы и конкретные решения: как прошла прямая линия с губернатором Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области 30 августа состоялась прямая линия губернатора Валерия Лимаренко. В соцсети и по телефону поступили десятки различных вопросов, волнующих жителей островов. На основные из них ответ был дан в прямом эфире. Ключевыми темами обсуждения стали сферы медицины, ЖКХ и образования. Подробнее — в материале ниже.

Школы и университет

Перед началом нового учебного года иного вопросов на прямую линию поступило от родителей детей школьного возраста . Сахалинцев и курильчан интересовало строительство и ремонт учреждений, а также работа по проведению профориентации.

По словам губернатора, обеспечение высокого уровня общего образования в регионе является одной из приоритетных задач. Так, 1 сентября свои двери для детей и педагогов откроют сразу пять новых школ: в Шахтерске, Кировском, Ногликах, Курильске и в Головнино. В современные здания войдут более 1,3 тыс.учеников.

В этом году также будут функционировать проекты «500 школьников», «Школа-театр-вуз». Начнут работу карьерные консультанты. Данные программы помогут не только подготовиться к единым государственным экзаменам, но и определиться с будущей профессией.

На линию обратился учитель географии из школы Северо-Курильска. Она переживает, что подрядчик не успеет построить новую школу на Парамушире в установленный срок. Глава островного региона заверил педагога, что работы по возведению важного объекта находятся на контроле областных властей. Здание будет готово к 1 сентября 2024 года.

На прямой линии звучали и вопросы про новый кампус СахалинTech, который строится в областном центре благодаря успешным переговорам губернатора с федеральным центром. Жителей волновало, достаточно ли будет кадров для осуществления такого внушительного проекта. Валерий Лимаренко отметил, что поиск сотрудников и разработка учебных программ уже началась. Работать в научно-образовательном центре будут не только сахалинские ученые, но и кандидаты и доктора наук с материковой части страны. В новом кампусе будут трудиться 250 преподавателей.

Доступная рыба

Большим спросом у населения пользуется программа «Доступная рыба». Особенно много желающих приобрести морепродукты по низким ценам в период лососевой путины. Жители островного региона пожаловались на огромные очереди в точках продаж. Губернатор принял решение увеличить объемы реализуемой продукции для того, чтобы лосося хватило всем.

Предприятия добывают достаточно рыбы, чтобы нарастить поставки. При возникновении проблем с нехваткой лосося, в короткие сроки будет принято решение о дополнительных поставках. Контролируют процесс профильные министерства и администрации районов.

Также глава островного региона добавил, что удовлетворил просьбу рыбаков в Охинском городском округе. Теперь в заливе Байкал на участке от двух километров севернее мыса Скобликова до четырех километров южнее мыса Скобликова можно будет добывать горбушу ставными сетями.

Транспортная доступность

Обсудили на прямой линии с главой региона и тему транспортной доступности, которая наиболее актуальна в отпускной сезон и в связи с существенным увеличения потока туристов. Особенно это касается островов Курильской гряды.

Так, житель Курил попросил увеличить число авиарейсов, так как населению не хватает билетов. По словам Валерия Лимаренко, работа над этим ведется на постоянной основе уже несколько лет. В прошлом году было 12 рейсов в неделю на Итуруп и 9 – на Кунашир, а в этом – 14 и 11 соответственно. В Северо-Курильск вертолет с Камчатки прилетает ежедневно – это на два рейса больше, чем в 2022 году. В скором времени на новую взлетно-посадочную полосу на Парамушире будут приземляться по два самолета каждый день.

После переговоров с «Аэрофлотом» удалось увеличить и количество возможных пассажиров на рейсах с Сахалина в Москву. На это направление поставили крупногабаритные самолеты, мест на которых на 80 больше, чем в предыдущих. Всего удалось добавить порядка 1700 мест.

1 сентября в порт Холмска прибудет паром «Александр Деев», который скоро начнет работу на линии Сахалин — материк.

Кроме того, в Сахалинской области начал функционировать лист ожидания по номеру *0065. Местные жители могут заявить туда о нехватке билетов и получить их в короткие сроки. Действие сервиса распространяется не только на авиарейсы, но и на поезда, паромы и автобусы.

Валерий Лимаренко отметил, что транспорт будет ходить столько, сколько необходимо людям.

Сфера ЖКХ

Немало вопросов касалось проблем в сфере ЖКХ. Так, жительница Тымовского района обратилась к губернатору с жалобой на неудовлетворительное качество воды.

Министр ЖКХ Наталия Куприна отметила, что в ведомстве уже работают над решением. Проводится промывка резервуаров и сетей, в скором времени будет установлен новый компрессор. Полностью поможет избавиться от трудностей с водоснабжением замена ветхих сетей и строительство станции водоподготовки.

По словам Наталии Куприной, в основном жалуются на качество воды жители сел. Например, в Виахту чистая вода появится ближе к концу 2025 года. Соответствующие работы проводят в Охе и Смирныховском городском округе.

В Красногорске сменили водовод, приобрели дополнительное оборудование. Во Взморье на финальной стадии процесс реконструкции водозабора. В селе Шебунино в 2024 году начинается проектная деятельность. Аналогичная работа идет и по селам Холмского городского округа. В Синегорске качество воды станет значительно лучше уже в 2023 году.

Еще один важный вопрос — газификация. До конца 2023 года запустят ГРС «Леонидово», «Долинск» и «Макаров». Скоро также газифицируют Невельский, Холмский и Томаринский районы, а к декабрю 2025 года — всю область. От намеченных планов власти отступать не планируют. Постепенно темпы проведения газа в дома жителей будут увеличиваться.

Медицина

Не осталась без внимания и сфера здравоохранения в регионе. На Сахалине и Курилах строят сельские ФАПы, налаживают систему видеоконсультанций, возводят современные поликлиники. В 2025 году поликлинический комплекс на 7 этажей начнет принимать пациентов в Холмске. Аналогичный объект появится и в Макарове.

Обращения на прямую линию в основном касались недостатка узких специалистов. По словам профильного министра Владимира Кузнецова, кадровый вопрос активно решается в регионе. Если в начале года не хватало более 100 медиков, а к декабрю останется нехватка всего 10-15 врачей.

Дорожный вопрос

Немало обращений затрагивали качество дорог. Жителей волновало покрытие трассы Холмск — Яблочное и реконструкция Чеховского перевала — по первому участку работы закончат в 2023 году, обновление перевала начнут в 2025-м.

Жаловались местные жители и на огромное количество ям и неровностей на дороге от Александровска-Сахалинского до Тымовского. Там усилят контроль за содержанием участка. Асфальтирование территории начнется в 2025 году.

На Кунашире проблемным является отрезок автодороги от села Отрада до райцентра длинной около 3 км. Капитальный ремонт там проведут в 2024-2025 годах. Зато в самом селе реконструкция дороги уже находится на завершающем этапе.

Немало вопросов касалось и трассы Южно-Сахалинск — Оха. Министр транспорта и дорожного хозяйства региона Валерий Спиченко рассказал, в 2022 году было уложено порядка 60 километров асфальта. В этом году асфальт сделают на участке в 40 километров.

Как отметил глава островного региона, ремонтные работы идут на дорогах по всей области, но на весь ремонт потребуются триллионы рублей. Поэтому сейчас основное внимание уделяется ямочному ремонту, чтобы обеспечить населению комфортное передвижение по области.

Главное - люди

За время прямой линии губернатор ответил на 60 вопросов. Но обращений поступило гораздо больше. Поэтому на все граждане получат ответ от региональных министерств и администраций.

Уйти от ответа не удастся никому. Например, после жалобы на грязь в общественных туалетах в Долинском городском округе мэру лично придется инспектировать объекты, пока там не наведут полный порядок.

По мнению политолога Алексея Дедюхина, губернатор использует общение с людьми, как один из основных инструментов в своей деятельности. После таких прямых линий глава островного региона выявляет системные ошибки и проводит масштабную работу по их ликвидации.

Политконсультант Даниил Ермилов отметил, что такие прямые линии позволяют проводить динамику вопросов и выяснять, в каких сферах есть улучшения. Например, сейчас стало меньше вопросов о пересечении из ветхого жилья и доступности медицинских услуг. Значит, вводимые губернатором меры оказались достаточно эффективны.

А политтехнолог Константин Труфанов заметил, что все обращения от родственников бойцов СВО начинались с благодарностей. Это значит, что военнослужащие и их семьи чувствуют ту поддержку, которую оказывают региональные власти с начала спецоперации. В зону боевых действий еженедельно отправляют гуманитарные грузы. А пообщаться с родными позволяют организованные губернатором телемосты.

Кроме того, при решении вопросов губернатор не стремится делить зоны ответственности правительства, а, наоборот, поощряет межведомственное взаимодействие. А во главе угла всегда стоят люди и их благополучие.