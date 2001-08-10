Валерий Лимаренко: Сахалин готов поставлять беспилотники для военных в необходимом количестве
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Губернатор Валерий Лимаренко ознакомил с производством беспилотников временно исполняющего обязанности командующего войсками Восточного военного округа Михаила Носулева, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Конструкторы представили беспилотные аппараты, которые давно используются военнослужащими и хорошо зарекомендовали себя, а также ряд опытных образцов новых моделей, способных нести большую полезную нагрузку. Кроме того, генерал-лейтенанту показали полный цикл производства БПЛА, которые поставляются в школы региона, где подростки учатся собирать аппараты и управлять ими.
- У нас накоплен богатый опыт по производству различных моделей беспилотников для самого широко спектра применения. Безусловно, большое внимание мы сейчас уделяем созданию летательных аппаратов именно для военных. Дайте нам техническое задание, и мы сделаем аппараты, которые нужны для конкретных целей. Сахалин готов поставлять столько беспилотников для армии, сколько потребуется, - обратился к генерал-лейтенанту Валерий Лимаренко.
- Работа по созданию беспилотников здесь развита на достаточно высоком уровне, есть интересные наработки. В принципе, если модернизировать БПЛА "Орленок", который выпускается для школьников, в плане дальности и грузоподъемности, можно использовать в военных целях и его. В ближайшее время сформируем техзадание, - прокомментировал временно исполняющий обязанности командующего войсками Восточного военного округа Михаил Носулев.
Также генерал-лейтенанта ознакомили с работой сахалинского филиала фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества". В рамках визита руководитель филиала фонда Сабина Кушевская рассказала об адресной помощи членам семей погибших героев и работе по увековечению памяти их подвигов, о результатах работы филиала за первые три месяца и о планах взаимодействия с ветеранами боевых действий после окончания СВО.
- Мы планируем расширить возможности получить необходимую информацию и оформить положенные меры социальной поддержки за счет интеграции в региональный интернет-портал и приложение "Острова.65", создания на базе филиала зоны самообслуживания, а также через социальные службы и МФЦ, кадровый состав которых уже проходит обучение и адаптацию для работы с такой категорией граждан, как ветераны боевых действий и члены семей погибших бойцов, - отметила Сабина Кушевская.
Глава региона Валерий Лимаренко, в свою очередь, особо подчеркнул, что специалисты в регионе не разделяют при работе людей на военных и гражданских, все жители в равных правах, в том числе и на бесплатную медицинскую помощь. Поэтому при необходимости бойцов отправляют на лечение из госпиталя в гражданские медицинские учреждения, оснащенные самым современным оборудованием.
Также гости навестили бойцов, которые проходят реабилитацию в Сахалинском областном реабилитационном центре после полученных ранений. Генерал-лейтенант Михаил Носулев и губернатор Валерий Лимаренко пообщались с военнослужащими и выслушали их пожелания.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
12:37 25 Августа На территории девяти районов Сахалинской области прогнозируется сильный дождь
10:10 25 Августа 12 сахалинцев представят островной регион на дальневосточном этапе конкурса "Лидеры России"
09:12 25 Августа ТОР "Горный воздух" может войти в ТОП-5 горнолыжных курортов России
16:03 25 Августа Южносахалинцев приглашают присоединиться к марафону приседаний на "Горном воздухе"
15:57 7 Августа В Южно-Сахалинске запустили самый современный на Дальнем Востоке аэровокзальный комплекс
15:53 4 Августа Южносахалинцам напоминают о местах для реализации излишков урожая
15:23 21 Августа Валерий Лимаренко поблагодарил маму командира героического экипажа танка "Алеша"
12:51 2 Августа В Южно-Сахалинске вечером 3 августа и в ночь на 4 августа ожидается сильный дождь
Выбор редакции
- 14:55 30 Августа С 1 сентября в Южно-Сахалинске возобновляется действие школьных проездных
- 10:39 30 Августа На площади Славы в Южно-Сахалинске 30 августа введут ограничения по парковке
- 16:23 28 Августа Сборная России по сёрфингу тренируется на Сахалине
- 16:03 25 Августа Южносахалинцев приглашают присоединиться к марафону приседаний на "Горном воздухе"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?