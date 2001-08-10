Валерий Лимаренко: Сахалин готов поставлять беспилотники для военных в необходимом количестве

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Губернатор Валерий Лимаренко ознакомил с производством беспилотников временно исполняющего обязанности командующего войсками Восточного военного округа Михаила Носулева, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Конструкторы представили беспилотные аппараты, которые давно используются военнослужащими и хорошо зарекомендовали себя, а также ряд опытных образцов новых моделей, способных нести большую полезную нагрузку. Кроме того, генерал-лейтенанту показали полный цикл производства БПЛА, которые поставляются в школы региона, где подростки учатся собирать аппараты и управлять ими.

- У нас накоплен богатый опыт по производству различных моделей беспилотников для самого широко спектра применения. Безусловно, большое внимание мы сейчас уделяем созданию летательных аппаратов именно для военных. Дайте нам техническое задание, и мы сделаем аппараты, которые нужны для конкретных целей. Сахалин готов поставлять столько беспилотников для армии, сколько потребуется, - обратился к генерал-лейтенанту Валерий Лимаренко.

- Работа по созданию беспилотников здесь развита на достаточно высоком уровне, есть интересные наработки. В принципе, если модернизировать БПЛА "Орленок", который выпускается для школьников, в плане дальности и грузоподъемности, можно использовать в военных целях и его. В ближайшее время сформируем техзадание, - прокомментировал временно исполняющий обязанности командующего войсками Восточного военного округа Михаил Носулев.

Также генерал-лейтенанта ознакомили с работой сахалинского филиала фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества". В рамках визита руководитель филиала фонда Сабина Кушевская рассказала об адресной помощи членам семей погибших героев и работе по увековечению памяти их подвигов, о результатах работы филиала за первые три месяца и о планах взаимодействия с ветеранами боевых действий после окончания СВО.

- Мы планируем расширить возможности получить необходимую информацию и оформить положенные меры социальной поддержки за счет интеграции в региональный интернет-портал и приложение "Острова.65", создания на базе филиала зоны самообслуживания, а также через социальные службы и МФЦ, кадровый состав которых уже проходит обучение и адаптацию для работы с такой категорией граждан, как ветераны боевых действий и члены семей погибших бойцов, - отметила Сабина Кушевская.

Глава региона Валерий Лимаренко, в свою очередь, особо подчеркнул, что специалисты в регионе не разделяют при работе людей на военных и гражданских, все жители в равных правах, в том числе и на бесплатную медицинскую помощь. Поэтому при необходимости бойцов отправляют на лечение из госпиталя в гражданские медицинские учреждения, оснащенные самым современным оборудованием.

Также гости навестили бойцов, которые проходят реабилитацию в Сахалинском областном реабилитационном центре после полученных ранений. Генерал-лейтенант Михаил Носулев и губернатор Валерий Лимаренко пообщались с военнослужащими и выслушали их пожелания.