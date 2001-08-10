Активисты и сторонники "Единой России" наводят порядок на "Горном воздухе"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Активисты и сторонники сахалинского отделения партии "Единая Россия", заботясь о чистоте и порядке, весной и летом этого года регулярно выходили на субботники по уборке территории СТК "Горный воздух". Очередной субботник в рамках проекта "Городская среда" состоялся в минувший вторник.
По мнению активистов, одной из причин скопления мусора на СТК являлось отсутствие урн. Координатором партийного проекта "Городская среда" Владиславом Грохольский было направлено обращение в ГКУ "Управление Сахалинавтодор" об установке урн в этом месте.
И вот - урны установлены. В этом месте мусора больше нет. Активисты смогли продвинуться выше.
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