Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Активисты и сторонники сахалинского отделения партии "Единая Россия", заботясь о чистоте и порядке, весной и летом этого года регулярно выходили на субботники по уборке территории СТК "Горный воздух". Очередной субботник в рамках проекта "Городская среда" состоялся в минувший вторник.

По мнению активистов, одной из причин скопления мусора на СТК являлось отсутствие урн. Координатором партийного проекта "Городская среда" Владиславом Грохольский было направлено обращение в ГКУ "Управление Сахалинавтодор" об установке урн в этом месте.

И вот - урны установлены. В этом месте мусора больше нет. Активисты смогли продвинуться выше.