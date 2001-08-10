По требованию мэра Южно-Сахалинска территорию у школы № 30 оперативно привели в порядок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 31 августа, глава Южно-Сахалинска повторно проверил качество благоустройства, проведенного у школы № 30 в Луговом. Напомним, в понедельник Сергей Надсадин во время инспекционной поездки раскритиковал ответственных за ход работ и потребовал направить все ресурсы на приведение школьной территории в порядок к 1 сентября, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Недочеты, обозначенные мэром, к сегодняшнему дню максимально устранили. Все вопросы решали оперативно в буквально ручном режиме. Вместе с тем, еще остались замечания, они касаются укладки резинового покрытия на территории школы. Кроме того, до 9 сентября предстоит завершить асфальтирование территории, привести в порядок землю, провести комплексное озеленение.

- Главное - к приему детей 1 сентября школа готова. Завтра пройдет линейка. Все оставшиеся работы по благоустройству никак не скажутся на осуществлении образовательного процесса. Сегодняшний выезд показал, что есть позитивные изменения, вместе с тем остались недоработанные моменты. Это, я считаю, результат плохого планирования и контроля со стороны заказчика - Управления капитального строительства, а также подрядчика, - комментирует мэр Сергей Надсадин.

Глава города держит ситуацию на контроле, в дальнейшем проверит окончательное исполнение работ.

Напомним, работы по строительству нового корпуса школы № 30 продолжаются. Он примет учеников 1 сентября следующего года. Ввод в эксплуатацию намечен ранее - на июнь 2024 года. Это позволит заранее подготовиться к образовательному процессу, предусмотреть все моменты, чтобы к 1 сентября школа могла полноценно функционировать.