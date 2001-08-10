На Сахалине отпразднуют День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
3 сентября на Сахалине и Курилах отметят 78ую годовщину окончания Второй мировой войны. В этом году празднование пройдет в новом качестве. По инициативе губернатора Валерия Лимаренко, сахалинских депутатов и общественников, депутатов государственной думы у дня воинской славы появилась в названии первая часть – День Победы над милитаристской Японией.
Именно на Сахалине и Курилах развернулись решающие бои Второй мировой, в которых погибли более двух тысяч советских солдат. По традиции в Сахалинской области масштабно отметят памятную дату: состоятся торжественные митинги, акции, тематические выставки, праздничные концерты.
В Южно-Сахалинске, на мемориале Славы, в 10.00 начнется церемония возложения цветов и гирлянды к Вечному огню и торжественное шествие. В памятных мероприятиях примут участие губернатор Валерий Лимаренко, представители органов власти, духовенства, военнослужащие, ветераны, жители и гости города.
В 20.00 всех желающих приглашают на площадь Победы, где состоится праздничный концерт. Зрители услышат известные произведения в исполнении 26го военного оркестра Восточного военного округа (Хабаровск). На 22.00 запланирован фейерверк.
В музейно-мемориальном комплексе и историческом парке «Россия – моя» история» пройдет культурно-массовое мероприятие «Освобождение». В областной универсальной научной библиотеке проведут акцию «Мы Zа мир!». Сахалинцам и гостям региона напомнят об освобождении Южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов и расскажут о значимости сохранения исторической памяти. Череда праздничных мероприятий охватит не только областной центр, но и все районы Сахалина и Курил.
Напомним, изменения в федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» были внесены Владимиром Путиным в июне этого года. Согласно документу, день воинской славы, который празднуется 3 сентября, получил двойное название: День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год). Ранее в нем фигурировала только вторая часть.
– Долг нынешнего поколения – передать потомкам правду о событиях Второй мировой войны, беречь и защищать ее подлинных героев, пресекать попытки оправдать чудовищные злодеяния нацистских преступников и их пособников и всегда помнить, какими катастрофическими, ужасающими последствиями может обернуться потакание национализму, агрессии, расизму, антисемитизму и русофобии, – ранее отметил президент России.
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