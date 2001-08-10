Прокуратура на Камчатке проверят больницу, где санитарка оскорбила пациента

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Камчатке по соцсетям распространяется видео, в котором санитарка оскорбляет пожилого пациента Елизовской районной больницы. Прокуратура начала проверку, сообщает ИА "Кам 24".

По данным прокуратуры Камчатского края, проверку проводят сотрудники Елизовской городской прокуратуры.

"В ходе надзорных мероприятий с участием представителей управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю будет дана комплексная оценка качеству оказания медицинской помощи, соблюдению санитарно-эпидемиологических требований к помещениям лечебного учреждения, их доступности для пациентов с ограниченными возможностями здоровья, поведению медицинского персонала", - сообщили в надзорном ведомстве.

По результатам проверки прокуратура примет меры реагирования, направленные на устранение нарушений в сфере охраны здоровья граждан. Работа находится на контроле в региональной прокуратуре.