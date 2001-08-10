В Приморье дожди вымыли на дорогу корпуса мин или гранат

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Предположительно болванки от учебных гранат вымыло тайфуном на дорогу в Приморье. Неожиданные "подарки" от стихии обнаружили на одной из дорог в Хасанском округе, сообщает "Приморье 24" со ссылкой на Telegram-канал Трепанг ДВ.

"Вымыло болванки на дорогу водой или они там оказались каким-либо другим способом, неизвестно", - говорится в сообщении.

Например, можно предположить, что после тайфуна их использовали для подсыпки дороги вместе с камнями, чтобы обеспечить проезд, однако точные обстоятельства неизвестны.

"Этот не гранаты, а корпуса мин ПОМЗ-2. В данный момент безопасные и бесполезные", - подсказали специалисты.