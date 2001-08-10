Общественники оценили объем предстоящих работ по текущему ремонту двора на ул. Пограничной в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Представители городского Общественного совета посетили двор по ул. Пограничной, 58А, где в ближайшие дни начнутся работы по текущему ремонту прилегающей территории, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

По информации МКУ "Управление мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства города Южно-Сахалинска", здесь запланировано восстановление асфальтобетонного покрытия. На эту деятельность управляющие компании получают субсидии из областного бюджета.

- От жителей поступил запрос на ямочный ремонт двора. Совместно с коллегами по Общественному совету, представителями департамента дорожного хозяйства и благоустройства, УК и подрядной организацией провели обследование дворовой территории. Также был определен объем предстоящих работ. Текущий ремонт - эффективный инструмент, позволяющий продлить срок эксплуатации внутриквартальных дорог и поддерживать комфортную городскую среду, оперативно устраняя дефекты. И субсидии для УК на эти цели - весомая помощь, - отметила председатель Общественного совета Южно-Сахалинска Алена Силачева.

Общественники находятся в плотном взаимодействии с профильными структурами администрации города и не только помогают контролировать качество выполнения ремонта дворов и дорог, но и служат надежным медиатором между жителями и властью.

- В рамках общественного контроля регулярно проводим подобные мониторинги. Выявляем проблемные дворы, узнаем пожелания и мнения жителей, проверяем качество выполненных работ, следим за тем, чтобы они выполнялись в срок, - подчеркнула председатель ТОС "Пограничная 22", член общественного совета города Анна Григорьева.

Напомним, проект по выделению субсидий на ямочный ремонт дворовых территорий инициирован главой региона Валерием Лимаренко. Реализация инициативы находится на контроле мэра Сергея Надсадина. В этом году всеми видами ремонта уже преобразились более 500 дворов Южно-Сахалинска.