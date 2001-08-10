Льготное кредитование помогает развиваться крупным предприятиям в Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Для увеличения объемов и ассортимента областных компаний в регионе предусмотрены различные меры финансовой поддержки. Одной из них – займом под низкую процентную ставку – недавно воспользовались островные производители мясной продукции, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве экономического развития.

Сосиски и колбасы «Сахалинского бекона» пользуются спросом и попадают почти во все районы области. Год от года производство в цехах расширяется. Сегодня на предприятии содержится 11 тысяч голов свиней. Заём помог компании покрыть затраты на корм и заменить оборудование для механизации процессов.

– Брали кредит на пополнение оборотных средств, ставка для нас составила 7,3% годовых. Специалисты помогли с документацией, проконсультировали по всем вопросам. Заём оформили и получили быстро, вернули долг без лишних переплат, – поделился директор ООО ТФ «Сахалинский бекон – 2» Валерий Леонов.

Получить деньги компании помогли в «Сахалинском фонде развития предпринимательства».

– Для субъектов малого и среднего бизнеса у нас действуют следующие условия: на инвестиционные цели ставка от 7% до 8%, на пополнение оборотных средств – от 7% до 8,5% годовых. Размер ставки зависит от цели микрозайма и приоритетности проекта, максимальная сумма – 5 млн рублей, срок – до 3-х лет. Кроме этого, предоставляем поручительства в обеспечение по кредитным договорам в пользу банков. Здесь сумма – до 25 млн рублей, – поделился директор МКК «Сахалинский фонд развития предпринимательства» Павел Кононец.

Меры государственной поддержки в Сахалинской области реализуются благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство», инициированному президентом Владимиром Путиным.

Желающие открыть и развивать своё дело могут обращаться в центр «Мой бизнес» по адресу ул. Емельянова, 6, либо по телефону 8 800 222 0123.