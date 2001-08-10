Проводники здоровья закреплены за более чем 100 тысячами сахалинцев и курильчан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Медицинские администраторы помогают пациентам с хроническими заболеваниями – записывают людей к врачу или на обследование, напоминают о необходимости визита в поликлинику, помогают решить внештатные ситуации и оказать психологическую поддержку. В команду проводников здоровья за полгода вступили более 500 неравнодушных жителей области. Накануне губернатор Валерий Лимаренко встретился с новобранцами и поблагодарил их за участие в проекте, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

- Наша задача – повысить доступность медицинской помощи, а вместе с ней и качество жизни сахалинцев и курильчан. В особенности это важно для тех, кто болен хроническими заболеваниями. Для этого многое делается – закуплено современное оборудование, привлекаются кадры со всей страны, внедряются актуальные методы диагностики и лечения заболеваний. Особое значение следует уделять сервису. Для этого и нужны проводники здоровья. Администраторы помогают пациентам записаться на прием к врачу и вовремя на него прийти, оказывают моральную поддержку. Необходимо выполнять эту работу с душой, от чистого сердца. Люди видят и ценят такую заботу, – подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко .

Услугами проводников здоровья пользуются уже более 100 тысяч островитян. В их числе – жительница областного центра Нелли Кузьмина.

- Раньше я легкомысленно относилась к своему здоровью. И очень зря. Нужно заботиться о себе, вовремя ходить в больницу. Заняться собой и решить вопросы медицинского характера мне помог медицинский администратор. Теперь я совсем по-другому отношусь к своему организму – больше не запускаю имеющуюся хроническую патологию, отслеживаю даты приема врача. – рассказала сахалинка.

Перед работой ассистенты проходят обучающие курсы – знакомятся со структурой организации медицинской помощи и работой в информационных системах здравоохранения, учатся психологии общения. Многие «проводники» или их родственники сами перенесли серьезные заболевания, поэтому не понаслышке знакомы с проблемами пациентов.

- В информационной системе анализируется работа по каждому проводнику – сколько звонков пациенту сделано, какова их продолжительность, сколько задач завершено. От работы медадминистратора зависит, пройдет ли пациент вовремя диагностику, начнет ли лечение. Люди старшего поколения часто бывают забывчивы, иногда капризны – не каждый считает нужным пойти к врачу. Мы напоминаем, убеждаем, помогаем адресно в решении проблемы. Потом нам перезванивают – благодарят за такую помощь, – поделилась куратор проекта Валерия Фигурина.

В зоне особого внимания специалистов – пациенты с новообразованиями, а также заболеваниями эндокринной, сердечно-сосудистой и пищеварительной систем.

Для того, чтобы получить помощь проводника здоровья, в Сахалинской области созданы горячие линии по следующим направлениям:

- онкологические заболевания – 8-914-759-30-80;

- острые нарушения мозгового кровообращения – 8-962-119-85-12;

- эндокринологические патологии – 8-962-580-97-66;

- заболевания сердца – 8-914-740-09-26.