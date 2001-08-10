На Камчатке жители предпочитают пользоваться нелегальными такси

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Камчатских социальных сетях началось обсуждение изменений в работе такси, принесут ли пользу новые правила или ничего не изменится, жители полуострова высказывают свои мнения, сообщает ТК "41 Регион".

С 1 сентября 2023 года все автомобили, работающие в режиме такси, должны быть оснащены оранжевым плафоном на крыше и шашечным поясом на кузове. Кроме того, в салоне транспортного средства должна быть указана информация о таксопарке и водителе.

На сегодняшний день, большинство камчатцев пользуются услугами пассажирских перевозок через интернет приложения, водители таких автомобилей не имеют статуса "таксиста" и фактически просто подвозят незнакомого человека. Таким образом, пассажиры рискуют попасть на лихого и безответственного водителя, который в случае непредвиденных ситуаций может повести себя нестандартно.

Теперь и служба заказа или иными словами агрегатор будет нести субсидиарную ответственность с перевозчиком и возмещать ущерб, который не сможет покрыть страховка по ОСАГО. Хорошей новостью является и тот факт, что на агрегатор будет наложен крупный административный штраф, за передачу заказа водителю, у которого нет разрешения на перевозку пассажиров.

Садясь в такси, рекомендуем интересоваться у перевозчика наличием этого разрешения. Ведь в противном случае вы остаетесь в неведении о водителе, которому доверяете свою жизнь.