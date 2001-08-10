Фестиваль робототехники пройдет в городском парке Южно-Сахалинска в День города

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В субботу, 2 сентября, в Южно-Сахалинске начнут отмечать 141-летие города. Центром празднования станет городской парк, где будет работать 13 тематических площадок. В 11.00 на территории возле кафе "Мама-Кофе" стартует Фестиваль робототехники, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В организации фестиваля принимают участие три кванториума и IT-куб. В том числе детский технопарк «Кванториум» при гимназии №3.

- Это уникальная возможность познакомить южносахалинцев с нашей работой. Мы подготовили мастер-классы по виртуальной реальности. Это проекты «Кванториума», созданные в рамках грантов. Например, все участники смогут оцифровать предметы быта коренных малочисленных народов севера Сахалина. Или протестировать приложение, связанное с сахалинскими растениями, – рассказала педагог детского технопарка «Кванториум» гимназии №3 Юлия Ткачук.

С 11.00 до 17.00 на Фестивале робототехники будут проводиться мастер-классы по химии, промышленному дизайну. Также в программе запланирована работа площадки 3-d раскрасок, соревнования роботов, авиасимулятор, очки виртуальной реальности и многое другое.

- На фестивале будет представлен опыт технического творчества в нашей образовательной среде. Кванториумы объединятся, чтобы показать разнообразие активностей и направлений, которые существуют. Фестиваль будет интересен южносахалинцам разного возраста, приглашаем всех 2 сентября в городской парк, – обратилась к горожанам заместитель директора департамента образования города Светлана Захарова.