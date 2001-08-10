Лист ожидания билетов в Сахалинской области охватил все виды транспорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вопрос транспортной доступности островов подняли сахалинцы и курильчане на прямой линии губернатора Валерия Лимаренко. Теперь с помощью листа ожидания можно купить билет не только на самолет, но и на поезд, паром или автобус. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо позвонить по номеру: *0065.

От жителя Курил поступил видеовопрос с просьбой увеличить частоту рейсов на острова. Проблема особенно обостряется в туристический сезон. В прошлом году в Курильск самолеты летали 12 раз в неделю, в этом - 14. В Южно-Курильск было - 9 рейсов в неделю, сейчас - 11. В пиковый сезон добавили еще 3 рейса на острова. В Северо-Курильск из Петропавловска-Камчатского вертолет стал летать каждый день, в прошлом году совершалось 5 рейсов. К слову, на Парамушире уже построили взлетно-посадочную полосу. Принято решение приобрести 2 самолета и организовать 2 ежедневных рейса.

На прямой линии жители подняли также вопрос загруженности московских рейсов. Глава региона достиг договоренности с "Аэрофлотом", чтобы поставить на маршрут между Южно-Сахалинском и столицей самолеты повышенной вместимости. Благодаря этому на рейсах в первой половине сентября удалось добавить 1700 пассажирских мест.

Помимо того, авиакомпания "Аврора" на следующий год запланировала увеличение количества рейсов в Хабаровск из Охи, Ноглик и Шахтерска.

- На транспорте у нас появился лист ожидания, как в медицине. Новый сервис дает нам реальное понимание, сколько людей нуждаются в билетах. Я слежу за ситуацией каждый день. Лист ожидания теперь охватывает не только воздушный, но и все виды транспорта. Самолеты, поезда, автобусы, паромы будут ходить столько, сколько нужно людям. Это наш культурный код "Забота. Защита. Уважение", который переходит и на транспортную сферу, - подчеркнул Валерий Лимаренко.

Жители Ногликского района в соцсетях затронули вопрос железнодорожных перевозок.

- С мая по сентябрь много северян едут в Южно-Сахалинск. Кто в аэропорт, кто подготовить детей к школе или в областную больницу. Все едут железной дорогой. Билеты в этот сезон необходимо покупать сильно заранее. А если внезапная командировка или визит в больницу, то сделать это нереально - билетов нет, - обратились к губернатору жители северного муниципалитета.

В ходе прямого эфира стало известно, что на период отпусков были поставлены дополнительные вагоны - их стало 15 вместо 13ти. На сегодня их заполняемость около 80%. Если у людей будет потребность, на маршрут выйдет второй поезд.

Для удобства сахалинцев совершенствуется и система городского транспорта. В Южно-Сахалинске запустили экспресс, благодаря которому жители могут на поезде - быстро и без пробок - добраться в Дальнее, Христофоровку, Новоалександровск. Все остановки на железнодорожных маршрутах сопряжены с автобусным сообщением. В этом году обустроят еще два транспортно-пересадочных узла: "НОВА" и "Горизонт". В следующем году планируется увеличить число составов, что позволит в два раза сократить временной интервал между поездами.

Южносахалинец спросил у главы региона, почему пассажиры международных рейсов прибывают в старый аэропорт. В прямом эфире прозвучал ответ, что перевод таможенной и пограничной службы требует времени и большого количества согласований на федеральном уровне. Ожидается, что пункт пропуска заработает в новом аэровокзале в следующем году.

В прямом эфире губернатор рассказал еще об одном долгожданном событии в транспортной отрасли региона. 1 сентября в порт Холмск должен прибыть новейший паром с повышенным ледовым классом "Александр Деев". Уже в ближайшее время он начнет работать на линии Сахалин - материк.