Семь новых домов для переселенцев из аварийного жилья сдадут этой осенью в сахалинском селе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Современные одноэтажные дома на три квартиры возводят в селе Новое Макаровского района. Их бесплатно в рамках региональной программы передадут местным жителям - переселенцам из аварийного фонда. Кроме того, в следующем году планируется начать строительство нового жилья еще в одном населенном пункте муниципального образования - в Восточном. Об этом губернатор Валерий Лимаренко рассказал в ходе прямой линии с жителями области.
Вопрос о планах по переселению жителей Макаровского района в современные дома был задан губернатору через социальные сети.
- Будет ли продолжена программа по переселению из ветхого и аварийного жилья в селах нашего муниципалитета, и соответственно в ее рамках строительство новых жилых домов для сельчан? - поинтересовался местный житель.
Губернатор Валерий Лимаренко заверил, что реализация программы расселения в районе должна завершиться в конце 2026 года.
- В Сахалинской области мы реализуем уже вторую программу по расселению аварийного жилого фонда. Запустили ее в 2021 году, одни из первых в стране. В ее рамках должны расселить более 700 тысяч квадратных метров жилья, где проживают более 33 тысяч человек. Мы идем хорошими темпами. Новое жилье уже получили почти 10 тысяч человек. Расселено свыше 200 тысяч квадратов, - подчеркнул глава региона.
Завершить программу в Сахалинской области планируется в конце 2026 года. При этом в некоторых муниципальных образованиях области работы будут закончены даже раньше срока. Например, Анивский городской округ планирует сделать это в 2024 году.
Сахалинская область раньше других субъектов России завершила предыдущую программу расселения аварийного жилфонда, которая должна была продлиться до 2025 года, и приступила к реализации новой. Результаты этой работы отмечены на самом высоком уровне - за последние три года Сахалинской области одобрена беспрецедентная поддержка со стороны федерального центра в общем объеме 19 миллиардов рублей. В рамках первой программы в 2019-2020 годах удалось расселить 4 179 человек
С начала этого года уже более 1900 сахалинцев и курильчан переехали из аварийного жилья. До конца года в комфортные квартиры переедут еще 2,5 тысячи островитян
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:50 Сегодня Проводники здоровья закреплены за более чем 100 тысячами сахалинцев и курильчан
09:15 Сегодня На Камчатке жители предпочитают пользоваться нелегальными такси
10:36 Сегодня Льготное кредитование помогает развиваться крупным предприятиям в Сахалинской области
10:57 Сегодня Общественники оценили объем предстоящих работ по текущему ремонту двора на ул. Пограничной в Южно-Сахалинске
12:37 25 Августа На территории девяти районов Сахалинской области прогнозируется сильный дождь
15:32 24 Августа Сахалинец угнал с одного двора два автомобиля: на одном слетел в кювет, на втором – попал в аварию
16:42 24 Августа В День города южносахалинцы смогут увидеть Владимировку в миниатюре
10:10 25 Августа 12 сахалинцев представят островной регион на дальневосточном этапе конкурса "Лидеры России"
15:57 7 Августа В Южно-Сахалинске запустили самый современный на Дальнем Востоке аэровокзальный комплекс
15:53 4 Августа Южносахалинцам напоминают о местах для реализации излишков урожая
12:51 2 Августа В Южно-Сахалинске вечером 3 августа и в ночь на 4 августа ожидается сильный дождь
15:23 21 Августа Валерий Лимаренко поблагодарил маму командира героического экипажа танка "Алеша"
Выбор редакции
- 14:55 Вчера С 1 сентября в Южно-Сахалинске возобновляется действие школьных проездных
- 10:39 Вчера На площади Славы в Южно-Сахалинске 30 августа введут ограничения по парковке
- 16:23 28 Августа Сборная России по сёрфингу тренируется на Сахалине
- 16:03 25 Августа Южносахалинцев приглашают присоединиться к марафону приседаний на "Горном воздухе"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?