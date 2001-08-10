Карьерные консультанты помогут сахалинским школьникам определиться с будущей профессией
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С нового учебного года в островном регионе усиливается профориентация в школах. Для учеников 6-11 классов будут проводится профессиональные пробы, встречи с руководителями предприятий, экскурсии. Начиная с 8 класса, с ребятами будут работать карьерные консультанты. О новшествах, которые ждут сферу образования, рассказал губернатор Валерий Лимаренко во время прямой линии.
В 104 школах во 2-11 классах ребята будут учиться программированию и управлению беспилотными летательными аппаратами. Совместно с Сахалинским госуниверситетом запускается три новых проекта. Первый из них – «500 школьников», благодаря которому старшеклассники будут углубленно изучать технические и естественные науки.
Благодаря еще одному проекту – «Школа-театр-вуз» – в учебных заведениях появятся театральные объединения или школьные театры. А педагоги смогут получить дополнительную квалификацию в области театра и медиакоммуникаций. В реализации этого проекта СахГУ будет сотрудничать с Щукинским институтом.
Третий проект – «Военный учебный центр», в рамках которого для старшеклассников организуют школу будущих командиров, а студенты будут углубленно изучать основы военной подготовки.
Глава региона подчеркнул: все островные школы готовы к Дню знаний. В новом учебном году откроются новые школы на Сахалине и Курилах – будет создано 1335 мест для ребят. Это начальная школа в Шахтерске Углегорского района, школа-детский сад в Кировском Тымовского района, а также школы в Курильске, на Итурупе, в Ногликах и школа-детский сад в Головнино, на Кунашире.
Жители областного центра в социальных сетях задали губернатору вопрос о строительстве школ в Южно-Сахалинске. Стало известно, что в следующем году должны начать возводить школы в жилищном квартале «Уюн парк», а также в южной части города.
Видеовопрос поступил от учителя географии из Северо-Курильска.
– У нас уже три года как закрыта единственная общеобразовательная школа, пострадавшая при землетрясении в 2020 году. Все это время школьники учатся в стесненных условиях и в две смены. В конце прошлого года у объектов Курильской программы, в том числе и школы, появился новый подрядчик. Не будет ли очередного переноса срока сдачи школы? – поинтересовались жители самого отдаленного муниципалитета.
Глава региона сообщил, что сейчас ситуация под контролем. В следующем году День знаний ребята встретят в современной школе.
Сахалинцев также волновал вопрос качества высшего образования, которое дает Сахалинский госуниверситет. Люди спрашивали, означает ли строительство кампуса СахалинTech усиление преподавательского состава и учебных программ.
Губернатор подчеркнул: кампус – это не просто новые стены. Это, в первую очередь, образовательное, научное и смысловое наполнение. Уже сейчас в университете идет «пересборка» образовательных программ вместе с ведущими индустриальными партнерами региона.
– Университет – это основа для развития науки и экономики. Это опора для подготовки востребованных в регионе специалистов. У нас работают крупные предприятия, которые ведут бизнес на мировом рынке. И кадры университет должен готовить соответствующие. Где найдутся преподаватели? Во-первых, будем привлекать сахалинских ученых, сотрудников научных институтов и лабораторий. Во-вторых, будем приглашать кандидатов и докторов наук из разных регионов страны, – рассказал Валерий Лимаренко в прямом эфире.
В кампусе мирового уровня будут работать более 250 преподавателей. Упор делается на такие актуальные для региона направления, как энергетика, аквабиотехнологии, марикультура, строительные технологии и материалы, экология и природопользование, IT и цифровизация.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:50 Сегодня Проводники здоровья закреплены за более чем 100 тысячами сахалинцев и курильчан
09:15 Сегодня На Камчатке жители предпочитают пользоваться нелегальными такси
10:36 Сегодня Льготное кредитование помогает развиваться крупным предприятиям в Сахалинской области
10:57 Сегодня Общественники оценили объем предстоящих работ по текущему ремонту двора на ул. Пограничной в Южно-Сахалинске
12:37 25 Августа На территории девяти районов Сахалинской области прогнозируется сильный дождь
15:32 24 Августа Сахалинец угнал с одного двора два автомобиля: на одном слетел в кювет, на втором – попал в аварию
16:42 24 Августа В День города южносахалинцы смогут увидеть Владимировку в миниатюре
10:10 25 Августа 12 сахалинцев представят островной регион на дальневосточном этапе конкурса "Лидеры России"
15:57 7 Августа В Южно-Сахалинске запустили самый современный на Дальнем Востоке аэровокзальный комплекс
15:53 4 Августа Южносахалинцам напоминают о местах для реализации излишков урожая
12:51 2 Августа В Южно-Сахалинске вечером 3 августа и в ночь на 4 августа ожидается сильный дождь
15:23 21 Августа Валерий Лимаренко поблагодарил маму командира героического экипажа танка "Алеша"
Выбор редакции
- 14:55 Вчера С 1 сентября в Южно-Сахалинске возобновляется действие школьных проездных
- 10:39 Вчера На площади Славы в Южно-Сахалинске 30 августа введут ограничения по парковке
- 16:23 28 Августа Сборная России по сёрфингу тренируется на Сахалине
- 16:03 25 Августа Южносахалинцев приглашают присоединиться к марафону приседаний на "Горном воздухе"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?