Карьерные консультанты помогут сахалинским школьникам определиться с будущей профессией

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С нового учебного года в островном регионе усиливается профориентация в школах. Для учеников 6-11 классов будут проводится профессиональные пробы, встречи с руководителями предприятий, экскурсии. Начиная с 8 класса, с ребятами будут работать карьерные консультанты. О новшествах, которые ждут сферу образования, рассказал губернатор Валерий Лимаренко во время прямой линии.

В 104 школах во 2-11 классах ребята будут учиться программированию и управлению беспилотными летательными аппаратами. Совместно с Сахалинским госуниверситетом запускается три новых проекта. Первый из них – «500 школьников», благодаря которому старшеклассники будут углубленно изучать технические и естественные науки.

Благодаря еще одному проекту – «Школа-театр-вуз» – в учебных заведениях появятся театральные объединения или школьные театры. А педагоги смогут получить дополнительную квалификацию в области театра и медиакоммуникаций. В реализации этого проекта СахГУ будет сотрудничать с Щукинским институтом.

Третий проект – «Военный учебный центр», в рамках которого для старшеклассников организуют школу будущих командиров, а студенты будут углубленно изучать основы военной подготовки.

Глава региона подчеркнул: все островные школы готовы к Дню знаний. В новом учебном году откроются новые школы на Сахалине и Курилах – будет создано 1335 мест для ребят. Это начальная школа в Шахтерске Углегорского района, школа-детский сад в Кировском Тымовского района, а также школы в Курильске, на Итурупе, в Ногликах и школа-детский сад в Головнино, на Кунашире.

Жители областного центра в социальных сетях задали губернатору вопрос о строительстве школ в Южно-Сахалинске. Стало известно, что в следующем году должны начать возводить школы в жилищном квартале «Уюн парк», а также в южной части города.

Видеовопрос поступил от учителя географии из Северо-Курильска.

– У нас уже три года как закрыта единственная общеобразовательная школа, пострадавшая при землетрясении в 2020 году. Все это время школьники учатся в стесненных условиях и в две смены. В конце прошлого года у объектов Курильской программы, в том числе и школы, появился новый подрядчик. Не будет ли очередного переноса срока сдачи школы? – поинтересовались жители самого отдаленного муниципалитета.

Глава региона сообщил, что сейчас ситуация под контролем. В следующем году День знаний ребята встретят в современной школе.

Сахалинцев также волновал вопрос качества высшего образования, которое дает Сахалинский госуниверситет. Люди спрашивали, означает ли строительство кампуса СахалинTech усиление преподавательского состава и учебных программ.

Губернатор подчеркнул: кампус – это не просто новые стены. Это, в первую очередь, образовательное, научное и смысловое наполнение. Уже сейчас в университете идет «пересборка» образовательных программ вместе с ведущими индустриальными партнерами региона.

– Университет – это основа для развития науки и экономики. Это опора для подготовки востребованных в регионе специалистов. У нас работают крупные предприятия, которые ведут бизнес на мировом рынке. И кадры университет должен готовить соответствующие. Где найдутся преподаватели? Во-первых, будем привлекать сахалинских ученых, сотрудников научных институтов и лабораторий. Во-вторых, будем приглашать кандидатов и докторов наук из разных регионов страны, – рассказал Валерий Лимаренко в прямом эфире.

В кампусе мирового уровня будут работать более 250 преподавателей. Упор делается на такие актуальные для региона направления, как энергетика, аквабиотехнологии, марикультура, строительные технологии и материалы, экология и природопользование, IT и цифровизация.