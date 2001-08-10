С 1 сентября в Южно-Сахалинске изменится расписание автобуса № 104
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 1 сентября начнет действовать новое расписание автобуса № 104, оно еще больше синхронизировано с прибытием рельсобусов на ТПУ "Алые розы" в Дальнем. Изменения вводятся для удобства горожан в рамках осуществления реформы общественного транспорта в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Напомним, в середине августа на маршрут № 104 были поставлены новые автобусы. Сейчас продолжается модернизация работы на одном из самых востребованных направлений общественного транспорта: Южно-Сахалинск - Дальнее. Все изменения в сфере пассажирских перевозок областного центра находятся на личном контроле мэра Сергея Надсадина.
Так, с 1 сентября на маршрут № 104 добавят еще одну единицу техники - линию будет обслуживать 7 новых автобусов большой вместимости. Кроме того, увеличено время работы: жители Дальнего смогут добраться домой на общественном транспорте и после 22 часов. Последний рейс из Южно-Сахалинска будет отправляться от пл. Победы в будни в 22.35, в субботу и воскресенье в 21.10. Обратно из Дальнего последний рейс в рабочие дни - 22.55, в выходные - 22.00.
- Кроме увеличения продолжительности работы маршрута и числа рейсов, в рамках транспортной реформы мы подготовили новое расписание с учетом пожеланий горожан. Прибытие маршрута № 104 на ТПУ "Алые розы" в Дальнем с 1 сентября полностью синхронизировано с расписанием движения рельсобусов. Если ранее в вечернее время автобусы прибывали значительно раньше, пассажирам проходилось долго ждать, то теперь разрывы между автобусами и рельсобусами минимальны, - отметил директор МКУ "Центр управления городской мобильностью Южно-Сахалинска" Александр Попов.
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