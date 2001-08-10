От южносахалинцев ждут заявки на определение лучшего подъезда за август
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сбор заявок в рамках муниципального этапа конкурса "Подъезд образцового содержания" продлится с 1 по 5 сентября включительно, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Заявки могут подавать как собственники жилья, так и управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, старшие по дому. Документы необходимо направлять в Общественный совет при администрации городского округа по адресу: ул. Карла Маркса, 51, кабинет №214. Телефон для справок: 300-814 (доб. 6), 300-814 (доб. 1).
Подробная информация, в том числе порядок подачи документов на участие в муниципальных этапах конкурса, размещены на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.
По окончании сбора заявок с 8 по 15 сентября состоится онлайн-голосование, с помощью которого и будет определен победитель муниципального этапа конкурса за июнь. Голосование проводится в приложении Острова.65 (необходима регистрация). За это время у жителей будет возможность отдать голоса за самые ухоженные, по их мнению, подъезды.
Муниципальный этап конкурса "Подъезд образцового содержания" продлится до ноября 2023 года включительно. В декабре победители всех ежемесячных этапов выйдут на региональный этап конкурса. Подъезды образцового содержания поборются в четырех номинациях: "Самый уютный подъезд", "Самый зеленый подъезд", "Самый технологичный подъезд" и "Самый креативный подъезд". В каждой определят три призовых места. На областном этапе конкурсантов будут оценивать члены экспертной комиссии.
Работа по ремонту подъездов МКД находится на особом контроле мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина и губернатора островного региона Валерия Лимаренко. Всего в 2023 году за счет субсидий из областного и муниципального бюджетов и средств управляющих компаний в областном центре планируется привести в порядок подъезды более 500 многоквартирных домов.
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