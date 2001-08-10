С 1 сентября в Южно-Сахалинске возобновляется действие школьных проездных

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске с началом нового учебного года возобновляется действие школьных проездных, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, по школьным проездным учащиеся Южно-Сахалинска, сёл и планировочных районов, входящих в состав городского округа, с 1 сентября по 31 мая могут ездить в общественном транспорте бесплатно.

Первоклассникам карты выдадут педагоги в школе. Эти проездные будут действовать на протяжении всех последующих учебных лет ребенка.

Карты, выданные ранее, действительны до окончания школы. Родителям рекомендуют проверить наличие проездного у ребенка. На случай утери карты ребенку стоит иметь немного наличных средств, чтобы была возможность оплатить проезд.

Отметим, проезд для школьников является не бесплатным, а льготным и школьный проездной необходим для того, чтобы зафиксировать факт поездки. В случае потери проездного до его восстановления оплачивать проезд в автобусах ребенку нужно наличными. Восстановить проездной родители должны самостоятельно. Для этого необходимо обратиться в ООО "Единый оператор Южно-Сахалинска" (ул. Пограничная, 30, телефон 55-65-15). При себе иметь паспорт и СНИЛС ребенка. Замена школьного проездного обойдется в 150 рублей.

По всем вопросам необходимо обращаться в единую диспетчерскую службу по телефону 55-65-15.