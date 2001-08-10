В Южно-Сахалинске продолжается проект

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре продолжается проект "Сопричастность", сейчас в его рамках ведется сбор школьных канцелярских принадлежностей для семей, нуждающихся в помощи. К участию в проекте присоединяются общественные организации, представители образовательных учреждений и предприятий, волонтеры, депутаты, неравнодушные горожане, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

К акции подключилась депутат городской думы Мария Ульянова. Совместно с сотрудниками территориального фонда обязательного медицинского страхования Сахалинской области директор фонда передала в штаб канцелярские принадлежности, которые будут отправлены в том числе и школьникам Донбасса.

- Совместно с фондом медицинского страхования мы собрали для будущих учеников принадлежности для школы. Уверена, что все вместе мы сделаем одно хорошее дело во благо нашего будущего поколения, - рассказала директор фонда, депутат городской думы Мария Ульянова.

Отметим, проект "Сопричастность" был инициирован губернатором области. В рамках проекта "Сопричастность" горожане ежедневно приносят в штаб общественной поддержки посылки и письма для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции.

Пункты приема посылок и писем открыты в штабе общественной поддержки по ул. Дзержинского, 40/1, по ул. Дзержинского, 23 (каб. 325), а также по ул. Больничной, 34.

Получить подробную информацию о проекте "Сопричастность" можно по телефону горячей линии 8-924-881-68-01 ежедневно с 9.00 до 19.00.