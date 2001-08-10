На новом мосту через Сусую в Южно-Сахалинске завершается строительство русловых опор

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжается реконструкция моста через р. Сусуя на ул. Сахалинской. Подрядная организация завершает строительство русловых опор и готовится приступить к сооружению первой из двух железобетонных береговых опор, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

- С начала контракта выполнены работы по устройству временного объезда, вынос всех коммуникаций. Построена кабельная эстакада, выполняется переключение кабелей связи, выполнен демонтаж старых сетей. Конструкции старого моста практически полностью демонтированы, осталось выполнить демонтаж западной береговой опоры, которая находится непосредственно возле русла реки, данные работы будут выполняться по окончании нерестового периода, - отметил исполнительный директор подрядной организации СКФ "Спецстрой" Кирилл Рогозин. В целом, процент готовности всего объекта на сегодня - почти 50 %.

Работа ведется по графику. На каждом этапе осуществляется контроль за проведением работ, качеством материалов. Строительство моста продолжится и в холодное время года.

Напомним, мост закрылся на реконструкцию в ноябре 2022 года, срок окончания работ по муниципальному контракту - 1 июля 2024 года. Движение транспорта на время строительства осуществляется по специально возведенному временному мосту.

В рамках работ подрядчику помимо демонтажа старого моста и выноса коммуникаций нужно выполнить строительство новых береговых и русловых опор, монтаж новых пролетных строений, обустройство мостового полотна, расширение моста до четырех полос.