Военнослужащие на Сахалине учатся пользоваться "Иглой"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С очередной группой военнослужащих подразделений ПВО Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине стартовали занятия на современных электронных тренажёрах переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) "Игла", расскахали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
В ходе занятий на полигоне «Троицкий», военнослужащие осваивают уничтожение средств воздушного нападения условного противника. Обучающиеся отрабатывают поиск, определение характера целей, их захват и уничтожение.
На данном этапе обучения расчёты ПЗРК «Игла» выполняют только электронные пуски ракет по воздушным целям, которые имитируют самолеты, вертолёты, а также ударные беспилотники условного противника.
Следующим этапом подготовки военнослужащих подразделений ПВО на Сахалине будут боевые пуски ракет из ПЗРК «Игла» по воздушным целям, роль которых будут выполнять осветительные мины, выпущенные из 120-мм миномёта «Сани».
Боевые стрельбы будут проходить на полигоне «Успеновский» под руководством опытных офицеров армейского корпуса ВВО и участников специальной военной операции.
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