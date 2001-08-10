Светофор на перекрестке Мира - Крайней в Южно-Сахалинске переводится в двухфазный режим

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С сегодняшнего дня, 30 августа, будет изменен режим работы светофорного объекта на перекресте пр. Мира и ул. Крайней для увеличения пропускной способности по пр. Мира, сообщает astv.ru, ссылась на городскую администрацию.

Обращаем внимание автомобилистов на корректировку режима работы светофора - повороты налево теперь будут осуществляться с обязательным пропуском встречного движения. Решение об отключении третей фазы принято на основании изучения трафика - для минимизации заторов при движении прямо по проспекту Мира. Увеличение нагрузки на данный перекресток вызвано сезонным изменением трафика и ведущимся ремонтом дорог на ближайших улицах.

- Как правило в конце августа - начале сентября мы наблюдаем транспортные заторы по пр. Мира. Для того чтобы минимизировать автомобильные пробки, связанные с началом учебного года, вводится корректировка фаз переключения данного светофора. Сейчас наши специалисты в постоянном режиме ведут мониторинг пропускной способности перекрестка, - уточнил заместитель директора МКУ «Центр управления городской мобильностью Южно-Сахалинска» Михаил Базанов.

В настоящее время специалисты МУП «Электросервис» завершают перенастройку светофора, он заработает в новом режиме во второй половине дня. Водителей просят быть внимательными при осуществлении поворотов налево на данном перекрестке.

Двухфазный режим работы светофора будет действовать до стабилизации трафика и завершения дорожных ремонтных на прилегающих улицах, и при необходимости может быть скорректирован.