В Южно-Сахалинске прошло августовское совещание работников сферы образования
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Более 1000 педагогов приняли участие в августовском отраслевом совещании работников сферы образования. В течение двух дней в школах и детских садах областного центра работали интерактивные площадки, проходили проектно-аналитические и стратегические сессии, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Для педагогов это возможность подвести итоги работы за прошедший год, определить основные перспективы и векторы развития системы образования, а также обменяться опытом и поделиться профессиональными наработками.
Ключевым событием августовского совещания, которое состоялось в преддверии Дня знаний и начала нового учебного года стало пленарное заседание, которое открыла вице-мэр Южно-Сахалинска Елена Федорова. Обращаясь к участникам встречи она подчеркнула, что развитие системы образования, создание условий для учебы детей, профессиональной реализации педагогов остается неизменным приоритетом администрации Южно-Сахалинска.
В городе строятся и капитально ремонтируется учреждения образования, школы и детские сады оснащаются новым современным оборудованием. Это открывает новые возможности для ребят. Вместе с тем, главные помощники, наставники, проводники в мир знаний - это педагоги.
- Каждая школа нашего города добивается больших результатов и достойно выполняет свои задачи. Не останавливайтесь на достигнутом. Идите вперед в новый учебный год, - обратилась к педагогам Елена Федорова.
Участников августовского совещания поприветствовал министр просвещения России Сергей Кравцов. В видеообращении он отметил, что Год педагога и наставника, объявленный Президентом России Владимиром Путиным, еще раз подчеркивает значимость профессии учителя, а также выразил благодарность работникам системы образования за их труд. К поздравлениям также присоединилась начальник управления образования Благовещенска Лариса Попова. Администрация Южно-Сахалинска активно сотрудничает со столицей Амурской области по самым разным вопросам, в том числе в сфере образования.
Традиционная часть пленарного заседания - церемония награждения. Слова признательности в адрес педагогов также прозвучали от министра образования Сахалинской области Анастасии Киктевой, директора департамента образования Южно-Сахалинска Светланы Мировой, главы Южно-Сахалинской и Курильской епархии Архиепископа Никанора, депутата Елены Столяровой, а также председателя Городской Думы Олега Логачева, который в торжественной обстановке вручил премии поддержки за успехи в управлении качеством образования детским садам "Чебурашка", "Сказка" и лицею №1.
За высокие достижения в профессиональной деятельности благодарственными письмами и почетными грамотами администрации отмечены педагоги учреждений образования. Трогательным моментом встречи стало вручение переходящего знака "Прорыв года". По итогам 2022-2023 года высокой награды удостоена школа №6 Южно-Сахалинска. Её вручили Юлии Грицай, которая возглавляла школу с 2009 года и до недавнего времени, а также нынешнему директору Наталье Бровкиной. Сейчас Юлия Николаевна находится на заслуженном отдыхе, но продолжает принимать участие в жизни школы в качестве наставника.
- Выражаю благодарность своему коллективу. Эта награда - результат работы всех педагогов школы №6, и я горжусь их достижениями своих коллег, - сказала Юлия Грицай.
Как отметила директор департамента образования Светлана Мирова, ежегодное августовское совещание - это возможность обсудить результаты прошедшего учебного года, а также определить приоритетные направления, по которым необходимо усилить работы. В этом году от участников форума поступило большое число предложений.
- Например, это предложения по консолидации усилий детского сада и школы, обеспечения преемственности между учреждениями, создание центров притяжения для педагогов, в том числе, чтобы педагоги разного уровня умели возможность вырабатывать общие подходы в вопросах воспитания и образования детей, - сказала Светлана Мирова.
Напомним, в рамках Года педагога и наставника также утверждена специальная номинация "Лучшая практика управления дошкольной образовательной организацией". Награды удостоены детские сады "Бусинка" и "Веснушка".
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:06 Сегодня Летний турпоток в зарубежные страны вырос на 17%
09:17 Сегодня Многодетные семьи Камчатки могут получить двойной налоговый вычет
10:43 Сегодня В Южно-Сахалинске пройдут мероприятия ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом
09:45 Сегодня Пострадавших от непогоды туристов в Приморье разместят в школах
14:30 23 Августа В Южно-Сахалинске открылся центр обслуживания абонентов «Сахалинской коммунальной компании»
14:55 23 Августа В День города южносахалинцы создадут Царь-букет из 300 цветочных композиций
12:37 25 Августа На территории девяти районов Сахалинской области прогнозируется сильный дождь
15:32 24 Августа Сахалинец угнал с одного двора два автомобиля: на одном слетел в кювет, на втором – попал в аварию
15:57 7 Августа В Южно-Сахалинске запустили самый современный на Дальнем Востоке аэровокзальный комплекс
15:53 4 Августа Южносахалинцам напоминают о местах для реализации излишков урожая
12:51 2 Августа В Южно-Сахалинске вечером 3 августа и в ночь на 4 августа ожидается сильный дождь
15:23 21 Августа Валерий Лимаренко поблагодарил маму командира героического экипажа танка "Алеша"
Выбор редакции
- 10:39 Сегодня На площади Славы в Южно-Сахалинске 30 августа введут ограничения по парковке
- 16:23 28 Августа Сборная России по сёрфингу тренируется на Сахалине
- 16:03 25 Августа Южносахалинцев приглашают присоединиться к марафону приседаний на "Горном воздухе"
- 15:32 24 Августа Сахалинец угнал с одного двора два автомобиля: на одном слетел в кювет, на втором – попал в аварию
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?