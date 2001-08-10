В Южно-Сахалинске прошло августовское совещание работников сферы образования

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Более 1000 педагогов приняли участие в августовском отраслевом совещании работников сферы образования. В течение двух дней в школах и детских садах областного центра работали интерактивные площадки, проходили проектно-аналитические и стратегические сессии, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Для педагогов это возможность подвести итоги работы за прошедший год, определить основные перспективы и векторы развития системы образования, а также обменяться опытом и поделиться профессиональными наработками.

Ключевым событием августовского совещания, которое состоялось в преддверии Дня знаний и начала нового учебного года стало пленарное заседание, которое открыла вице-мэр Южно-Сахалинска Елена Федорова. Обращаясь к участникам встречи она подчеркнула, что развитие системы образования, создание условий для учебы детей, профессиональной реализации педагогов остается неизменным приоритетом администрации Южно-Сахалинска.

В городе строятся и капитально ремонтируется учреждения образования, школы и детские сады оснащаются новым современным оборудованием. Это открывает новые возможности для ребят. Вместе с тем, главные помощники, наставники, проводники в мир знаний - это педагоги.

- Каждая школа нашего города добивается больших результатов и достойно выполняет свои задачи. Не останавливайтесь на достигнутом. Идите вперед в новый учебный год, - обратилась к педагогам Елена Федорова.

Участников августовского совещания поприветствовал министр просвещения России Сергей Кравцов. В видеообращении он отметил, что Год педагога и наставника, объявленный Президентом России Владимиром Путиным, еще раз подчеркивает значимость профессии учителя, а также выразил благодарность работникам системы образования за их труд. К поздравлениям также присоединилась начальник управления образования Благовещенска Лариса Попова. Администрация Южно-Сахалинска активно сотрудничает со столицей Амурской области по самым разным вопросам, в том числе в сфере образования.

Традиционная часть пленарного заседания - церемония награждения. Слова признательности в адрес педагогов также прозвучали от министра образования Сахалинской области Анастасии Киктевой, директора департамента образования Южно-Сахалинска Светланы Мировой, главы Южно-Сахалинской и Курильской епархии Архиепископа Никанора, депутата Елены Столяровой, а также председателя Городской Думы Олега Логачева, который в торжественной обстановке вручил премии поддержки за успехи в управлении качеством образования детским садам "Чебурашка", "Сказка" и лицею №1.

За высокие достижения в профессиональной деятельности благодарственными письмами и почетными грамотами администрации отмечены педагоги учреждений образования. Трогательным моментом встречи стало вручение переходящего знака "Прорыв года". По итогам 2022-2023 года высокой награды удостоена школа №6 Южно-Сахалинска. Её вручили Юлии Грицай, которая возглавляла школу с 2009 года и до недавнего времени, а также нынешнему директору Наталье Бровкиной. Сейчас Юлия Николаевна находится на заслуженном отдыхе, но продолжает принимать участие в жизни школы в качестве наставника.

- Выражаю благодарность своему коллективу. Эта награда - результат работы всех педагогов школы №6, и я горжусь их достижениями своих коллег, - сказала Юлия Грицай.

Как отметила директор департамента образования Светлана Мирова, ежегодное августовское совещание - это возможность обсудить результаты прошедшего учебного года, а также определить приоритетные направления, по которым необходимо усилить работы. В этом году от участников форума поступило большое число предложений.

- Например, это предложения по консолидации усилий детского сада и школы, обеспечения преемственности между учреждениями, создание центров притяжения для педагогов, в том числе, чтобы педагоги разного уровня умели возможность вырабатывать общие подходы в вопросах воспитания и образования детей, - сказала Светлана Мирова.

Напомним, в рамках Года педагога и наставника также утверждена специальная номинация "Лучшая практика управления дошкольной образовательной организацией". Награды удостоены детские сады "Бусинка" и "Веснушка".