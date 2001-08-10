В Южно-Сахалинске пройдут мероприятия ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Информационные уроки "Трагедия Беслана" и "Скажем терроризму - НЕТ!" пройдут в главной островной библиотеке 4 и 5 сентября. Участниками станут южно-сахалинские школьники, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Первая беседа, посвященная трагедии, произошедшей в Северной Осетии в 2004 году, пройдет 4 сентября в 13.30 в конференц-зале СахОУНБ. Спикером станет член Общественной палаты островного региона, кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии, биологии и природных ресурсов Сахалинского государственного университета Ольга Цырендоржиева. Она выступит с темой "Сердце, отданное детям", в рамках празднования Года педагога и наставника, и расскажет о мужестве учителей Беслана во время теракта. В дополнение к рассказу детям покажут видеосюжеты о людях, которые оказались в заложниках в здании школы и чудом остались в живых.

Следующая встреча со школьниками пройдет 5 сентября в 13.00 в Региональном центре Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина (3-й этаж СахОУНБ). Ребятам расскажут о понятиях терроризм и террористический акт, а также познакомят с историей свершившихся и предотвращенных терактов в России и за рубежом. Для закрепления полученных знаний детям будет предложено поучаствовать в тематической викторине.

Кроме прочего, с 30 августа по 10 сентября в фойе 3-го этажа библиотеки будет действовать выставка "Терроризм - преступление против человечности". Экспозиция познакомит читателей с историей возникновения терроризма и его угрозами в современном мире, и расскажет о мерах противодействия этому явлению.

Дополнительная информация по телефонам: +7(4242)45-25-21, 45-25-22.