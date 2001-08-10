На площади Славы в Южно-Сахалинске 30 августа введут ограничения по парковке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с подготовкой к торжественному мероприятию, посвященному празднованию 78-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, сегодня будут введены временные ограничения для остановки движения в районе площади Славы, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Остановка транспортных средств будет ограничена с 12.00 до 19.00 с восточной и западной сторон ул. Горького (от ул. Тихоокеанской до Коммунистического пр.), по Коммунистическом пр. (от ул. Комсомольской до ул. Горького), по пер. Алтайскому (от ул. Горького до здания "Гидрострой"). С 19.00 до 23.00 будет ограничено движение транспортных средств на ул. Горького (от ул. Тихоокеанской до Коммунистического пр.).

В связи с проведением путевых работ временно ограничат движение в районе железнодорожного переезда ул. Сахалинской. Ограничения начнут действовать с 20.00 30 августа до 6.00 31 августа и с 20.00 31 августа до 6.00 1 сентября. Движение транспорта будет осуществляться по двум полосам.

Сегодня на участке пер. Мартовского от ул. Ленина до ул. Колхозной приступят к асфальтированию. Также дорожные работы будут вестись по восточной полосе пр. Мира в районе ул. Пионерской. Объездные пути обеспечены. В районе пересечения улиц Ленина и Украинской будут проводиться работы по устройству понижающих бордюров. На ул. Тихоокеанской продолжается обустройство "плавающих" люков. В связи с погодными условиями дорожные работы могут быть скорректированы.

В Южно-Сахалинске продолжаются работы по текущему содержанию улично-дорожной сети. В ночь на 30 августа были задействованы 42 единицы спецтехники. Днем к уборке дорог, тротуаров, автобусных карманов привлечены порядка 122 спецмашин и 134 человека.

По информации СКК, в связи с ремонтными работами на участке ул. Амурской в районе дома №157 с 09.00 29 августа до 17.00 30 августа перекрыта восточная полоса. Западная останется доступной для движения.

Напомним, также о других дорожных работах на территории областного центра. Так, продолжается обустройство тротуаров на ул. Красной в районе пр. Победы. Работы планируется завершить в начале сентября.

На ул. Крайней на участке от ул. Долинской до пр. Мира продолжается замена дорожного полотна, бордюров, обустройство тротуаров. Работы ведутся с частичными ограничениями. Окончание ремонта запланировано на начало сентября.

В связи с работами на ул. Комсомольской по строительству инженерных сетей для будущего Центра водных видов спорта движение транспорта временно осуществляется по двум полосам. Ограничения продлятся до 15 сентября.

Для движения транспорта закрыт сквозной проезд по ул. Карьерной между домами №27 и №29 до пересечения с ул. Украинской. Здесь ведется обустройство инженерно-транспортной инфраструктуры к новому микрорайону. В связи с чем скорректировано движение автобуса №34 - он двигается по пр. Мира до пересечения с ул. Украинской, затем до разворотной площадки выше железнодорожной больницы и возвращается обратно. Ограничения продлятся ориентировочно до 18 сентября.

На ул. Ленина на участке от ул. Карла Маркса до пр. Победы ведутся мероприятия по обустройству ливневой канализации, устройству смотровых колодцев. Работы стартовали от перекрестка Ленина-Победы в сторону ул. Поповича. Объезд организован по оставшимся полосам.

Продолжается капитальный ремонт ул. Фабричной на участке от ул. Физкультурной до ул. Комсомольской и от ул. Комсомольской до пер. Озерного. Проезд для жителей близлежащих домов обеспечен. На период ремонта в переулке Озерном организовано двухстороннее движение. Завершатся работы до конца сентября.

В связи со строительством детской поликлиники до 27 октября закрыт участок ул. Кузнечной от ул. Анивской до ул. Железнодорожной.

С 5 по 9 сентября будет перекрыта ул. Тихая в районе дома 75. Здесь будут вестись работы по подключению к сети канализации. Объезд возможен по ул. Южно-сахалинской и Западной.