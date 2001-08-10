Многодетные семьи Камчатки могут получить двойной налоговый вычет
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Многодетные семьи хотят наделить правом получения повторного налогового вычета за приобретенное жилое помещение, сообщает ТК "41 Регион".
По словам камчатских налоговиков, сейчас на законодательном уровне активно обсуждают возможность увеличить так называемый "возврат за покупку жилья" в два раза для отдельных категорий граждан.
Семьи, где воспитываются три и более ребенка, в том числе и усыновленные, могут получить дополнительные привилегии от государства - повторное использование налогового вычета за жилье. Таких семей на Камчатке около 30% от общего показателя семей с детьми.
Напомним, что сейчас, любой работающий гражданин имеет право на получение "возврата за покупку жилья", что составляет 13% с суммы, потраченной на приобретение недвижимости, но не более чем с двух миллионов рублей, а также с суммы процентов по ипотеке, но не более чем с трех миллионов рублей. На сегодняшний день, это правило не предусматривает каких-либо исключений и привилегий.
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