Летний турпоток в зарубежные страны вырос на 17%
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Россияне стали активнее посещать зарубежные страны для летнего отдыха, но география их интереса изменилась. По сравнению с летом прошлого года туристы чаще выбирали страны Ближнего и Среднего Востока, чем европейские маршруты. Прибавила в числе российских туристов и Африка: в топ-5 стран для летнего отпуска вернулся Египет, а число путешественников в Тунис выросло в 3,5 раза.
С 1 июня по 25 августа поток российских туристов, выезжающих за границу, вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав обезличенные данные абонентов в роуминге.
Сахалинцы в этот летний сезон также стали чаще путешествовать по миру. За границу выехало на 23% больше отдыхающих, чем годом ранее. Жители Сахалина уже успели побывать более чем в 100 странах мира. По динамике турпотока вперед вырвались Тайланд, Малайзия, Черногория, Финляндия, Оман, Франция, Марокко - к ним зафиксирован кратный рост интереса в этом отпускном сезоне. При этом по общему числу путешественников в лидерах оказались привычные для островного региона Китай и Япония, для отдыха их выбрал каждый третий турист Сахалинской области. В пятерку популярных направлений также вошли Турция, Абхазия и Корея.
Турция по-прежнему остаётся самым популярным направлением у россиян. В этом году страна приняла на 27% больше путешественников, чем прошлым летом. Однако востребованность "восточного" направления связана не только с турецким отдыхом. Объединённые Арабские Эмираты, несмотря на дневную температуру воздуха в Дубае, Шардже и Абу-Даби в 40 градусов, посетили на 37% больше россиян. Кроме этих двух направлений для туризма Ближний и Средний Восток заинтересовал россиян отдыхом в Иране и Саудовской Аравии. По общему числу туристов Ближний и Средний Восток обошел страны Европы.
При этом турпоток в Европу также увеличился, но куда скромнее общего роста зарубежных поездок россиян - всего на 15%. Растущими направлениями для летнего досуга в этой части света стали Италия, Испания, Франция, Германия и Греция. Несмотря на общую динамику путешествий в Европу, эти страны по-прежнему входят в топ-10 локаций у россиян.
Заметно вырос интерес россиян к Африке. Существенно прибавил в популярности Египет, куда этим летом направилось на 176% больше туристов из России. Прошлым летом страна находилась лишь на 7-м месте по популярности у россиян, сезон 2023 года вернул ее в топ-5 самых частых зарубежных направлений для отдыха. Другим растущим африканским маршрутом для летнего туризма стал Тунис, который принял в 3,5 раза больше отдыхающих из России.
Популярность азиатского туризма - поток в этом направлении увеличился на 39,4% - в основном связана с возросшим интересом к Таиланду, Малайзии, Шри-Ланке, Южной Корее и Индонезии. Суммарно в эти страны направилось в четыре раза больше туристов из России, чем прошлым летом.
Также россияне распробовали и туризм в Латинской Америке. Поток отдыхающих на Кубу увеличился в 16 раз по сравнению с прошлогодним сезоном, а в Венесуэлу - более чем в четыре раза.
Вместе с тем специалисты МегаФона отметили снижение интереса у российских туристов к летнему отдыху на островах. Доминикана и Мальдивы заинтересовали путешественников из России меньше, чем в 2022 году.
МегаФон - всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тысяч салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.
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