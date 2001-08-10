Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Для Сахалинской области 3 сентября — особая дата. Именно в этот день на территории островного региона закончилась самая кровопролитная война. События на Сахалине и Курилах унесли жизни двух тысяч советских солдат. 78-ю годовщину Победы над милитаристской Японией и окончания Второй Мировой войны отметят масштабно. Состоятся митинги, концерты, выставки и многое другое. Подробнее — в материале ниже.

Памятные мероприятия

78-ю годовщину Победы отметят в каждом муниципальном образовании региона. В областном центре утром пройдет торжественное шествие. Местные жители смогут возложить цветы к Вечному огню.

В историческом парке «Россия — моя» история» пройдет мероприятие «Освобождение». А в областной библиотеке состоится акция «Мы Zа мир!». Организаторы событий не только напомнят о кровопролитных боях за освобождение островов, но и расскажут о важности СВО и необходимости единства всех россиян.

А в рамках акции «Дальневосточная Победа» островитяне смогут взять себе бело-желто-красные муаровые ленты. Подобными украшена медаль «За Победу над Японией», которую торжественно вручили 1,8 млн участникам разгрома японской Квантунской армии.

Вечерняя программа по традиции не обойдется без праздничного концерта. В 20:00 на площади Победы в столице островного региона состоится выступление 26 военного оркестра ВВО из Хабаровска.

Торжество исторической справедливости

В 2023 году Госдума инициировала изменение наименования праздничной даты. Вместо «Дня окончания Второй мировой войны» он стал «Днем Победы над милитаристской Японией и окончания Второй Мировой войны». Поправки в закон «О днях воинской славы и памятных датах России» лично одобрил президент.

Авторы закона отметили, что 2 сентября 1945 года был подписан Акт о капитуляции Японии, который окончательно и бесповоротно завершил Вторую мировую войну. Затем в советской ССР издали указ об объявлении 3 сентября праздником Победы над Японией, Много лет в стране праздновали это событие, отдавая дань памяти героям. А при распаде СССР праздник фактически был забыт.

Инициаторы закона уверены, что такие изменения помогут вернуть историческую справедливость.

На Сахалине и Курилах этот день стали отмечать гораздо раньше — в 2008 году. Изменения в региональный закон внес депутат регионального парламента Александр Болотников.

Народный избранник отметил, что депутаты с 1996 года предлагали сделать дату общенациональной. И только в этом году инициатива была услышана и одобрена.

По словам парламентария, для жителей региона этот день имеет особое значение, ведь после окончания той войны Южный Сахалин и Курилы снова вошли в состав СССР. Поэтому нельзя забывать подвиг героев.

Руководитель островного отделения «Поискового движения России» Артем Бандура сообщил, что введение праздника на общенациональном уровне было необходимо в текущих условиях русофобии и переписывания истории.

Он отметил, что активисты организации также примут участие во всех мероприятиях, приуроченных к этой дате. Так, 3 сентября проведут захоронение останков солдат, которые нашли на территории Смирныховского городского округа, в селе Победино. В планах у поисковиков и беседы с учениками школ, где активисты расскажут о своей деятельности и важности Дня Победы над Японией.

Мировое значение

По мнению политконсультанта Даниила Ермилова, после распада СССР День Победы над Японией был забыт на федеральном уровне. Сейчас праздник, наконец, получил свое историческое наименование и стал национальным.

Эксперт уверен, что политика разворота на Восток увеличит значимость праздника для всего мира. Многие просто не знают, что именно солдаты Красной армии в 1945 году освободили Монголию, Корею и северную часть Китая. Они обеспечили независимость территорий от японских миллитаристов, которые до этого были фактически оккупированы.

Кроме того, введение праздника в национальный календарь поможет напомнить об этих событиях и сохранить память о героических подвигах наших солдат. А новое поколение будет уже точно знать, где закончилась Вторая Мировая война.