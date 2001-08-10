В Южно-Сахалинске подвели итоги акции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Благотворительное мероприятие в одиннадцатый раз проходит в областном центре. Организатор - Центр молодежных инициатив, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В рамках акции собрано 35 школьных наборов для детей из южно-сахалинских семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также порядка 165 кг школьных принадлежностей для детей из Шахтерска Донецкой области. Это канцелярия, тетради, дневники, наборы для творчества, рюкзаки, пеналы, сумки для сменной обуви и др.

- Благодарим всех неравнодушных жителей города за активное участие в этой значимой акции. Помимо этого, выражаем благодарность общественным организациям и представителям бизнес-сообщества, которые проявили инициативу и привезли коробки с канцелярскими товарами в наш пункт сбора, - поделилась начальник отдела поддержки и развития добровольчества Анастасия Хван.

Наборы для школьников волонтеры Центра молодежных инициатив доставили адресно в южно-сахалинские семьи. Также часть собранных вещей передали в пункт сбора гуманитарной помощи "Сопричастность".

- Второй год подряд мы собираем школьные наборы не только для южно-сахалинских детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, но также помогаем подготовиться к началу учебного года нуждающимся детям из ДНР, - рассказал директор Центра молодежных инициатив Олег Гортованов.

Напомним, с 1 по 28 августа Центр молодежных инициатив установил корзины добра для сбора школьных принадлежностей в нескольких точках города. Туда горожане опускали тетради, ручки, альбомы, краски и т.д.

За годы проведения акции удалось оказать поддержку более 700 детям. Организаторы благодарят южносахалинцев и всех партнеров акции, принявших участие в благотворительном мероприятии.