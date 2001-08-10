Китайцы стали активно покупать российскую соль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

У жителей Китая, действительно, в багаже впервые появился такой товар, как российская соль, сообщает "Приморье 24" со ссылкой на пресс-службу Уссурийской таможни.

"Раньше не было такого товара", - отмечают таможенники.

Напомним, российской солью начали закупаться жители Поднебесной на прошлой неделе, после того, как в Японии начали сливать радиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1". Жители Поднебесной считают, что морская соль из Тихого океана теперь будет загрязнена радиацией и поэтому экстренно закупаются "пока еще чистой" солью.